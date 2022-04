Le Superbike sono scese in pista per l’ultima giornata di test al Circuito Motorland di Aragón, prima dell’inizio della stagione 2022 questo fine settimana nel medesimo tracciato spagnolo. Il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea, ha replicato la performance di ieri e ha chiuso in prima posizione, seguito da Toprak Razgatlioglu e Álvaro Bautista.

REA, RAZGATLIOGLU E BAUTISTA ECCEZIONALI PRIMA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE

Con temperature fredde in pista Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nella chiusura del test di Motorland fermando il crono in 1:48.714, l’unico pilota a girare in 1:48. The Cannibal, che ha dimostrato costanza durante i testi invernali, è fortemente intenzionato a fare sapere a tutti che è pronto a lottare per il suo settimo titolo.

In seconda posizione, l’attuale campione del mondo, Toprak Razgatlioglu, con un tempo di 1:49.068 che ha lavorato per affinare la sua Yamaha, anche a livello di elettronica, in vista del primo round di Aragón.

Lo spagnolo Álvaro Bautista chiude in terza posizione con la Ducati del Team Aruba.it Racing con un crono di 1:49.094. I pronostici del precampionato si confermano quindi con queste prime tre posizioni e le buone sensazioni dimostrate dai tre protagonisti prima dell’inizio della stagione.

La top five si chiude con Garrett Gerloff del Team GRT Yamaha e Loris Baz con la BMW del Team Bonovo. Giornata difficile per le BMW ufficiali con Scott Redding in undicesima posizione che ha sofferto di una caduta senza conseguenze nel primo pomeriggio. Inoltre, il britannico ha avuto modo di provare in pista la nuova gomma SCQ di Pirelli. L’altra BMW ufficiale è quella di Ilya Mikhalchik in quattordicesima posizione, che sostituisce l’infortunato Michael van der Mark. È stato confermato che il pilota ucraino prenderà il posto di van der Mark anche nel round di Aragón.

Andrea Locatelli e Michael Rinaldi hanno chiuso rispettivamente sesto e settimo a un secondo del tempo di Rea in testa. Difficoltà in casa Honda con cadute senza conseguenze di Leandro “Tati” Mercado e Iker Lecuona. Lo spagnolo ha chiuso come il primo delle Honde ufficiali in ottava posizione.

Per il resto degli italiani troviamo Roberto Tamburini quindicesimo, Axel Bassani diciassettesimo e Gabriele Ruiu ventesimo.

WORLDSSP: BALDASSARRI, BULEGA, MONTELLA E DE ROSA NELLA TOP 10

In queste due giornate di test si sono dati appuntamento anche i piloti della Supersport, categoria che si preannuncia molto competitiva con i primi nove piloti in un secondo. Il pilota più veloce della giornata è stato il francese Jules Cluzel con un crono di 1:53.407. A solo 57 millesimi troviamo il rookie Lorenzo Baldassarri che sta dimostrando di adattarsi alla perfezione in questa nuova avventura nella Supersport con la Yamaha. In terza posizione troviamo Can Öncü, seguito da Nicolò Bulega che ha chiuso i test in quarta posizione come la miglior Ducati. Il resto degli italiani nella top 10 sono Yari Montella sesto e Raffaele de Rosa nono.

WORLDSSP 300: STEEMAN E OKAYA MOLTO VICINI

Lotta per la prima posizione tra compagni di squadra: Victor Steeman è stato l’autore del tempo più veloce con un crono di 2:06.509 e Yuta Okaya secondo a solo 36 millesimi. Quest’ultimo ha chiuso in anticipo per una scivolata senza conseguenze. Terzo il francese Samuel Di Sora molto vicino ai tempi di testa. Chiude la top 5 Marc García, vincitore del campionato mondiale Supersport 300 nel 2017, e l’italiano Kevin Sabatucci con il team Kawasaki GP Project.

I test a Motorland Aragón sono stati solo un antipasto di quello che ci aspetta nel primo round del Mondiale di Superbike in terre spagnole dal 8 al 10 aprile.

Victoria Ortega Cabrera