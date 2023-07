In una Imola caldissima, il WorldSBK vede Toprak Razgatlioglu tornare in Superpole seguito da un ottimo Axel Bassani che riesce a precedere Bautista. Locatelli quarto davanti a Redding ed a Bradley Ray, subito veloce sulle rive del Santerno

TURCO-ITALIANO

Toprak Razgatlioglu getta il cuore oltre il caldissimo ostacolo di Imola e guadagna la Superpole del WorldSBK sulle curve dell’Enzo e Dino Ferrari. Il turco ha saputo sfruttare bene l’occasione ed il clima particolarmente caldo, con tempi però ancora decisamente alti. Basti pensare che la pole di Chaz Davies del 2019 è ancora lontana quasi un secondo, simbolo anche di un tracciato reso scivoloso dalle temperature elevatissime. Per Toprak però questa è un’ottima occasione per tornare alla vittoria, visto che la seconda piazza non è appannaggio del solito Bautista (“solamente” terzo), ma di Axel Bassani. “El Bocia” è un osso duro da passare, cosa che potrebbe dare tempo al turco per provare la fuga. Ma lo stesso Bassani ha dato l’idea di poter essere molto veloce qui ad Imola.

OUTSIDER IN MASSA

Sembra però che queste gare sulle rive del Santerno potrebbero dare molte soddisfazioni al pubblico. In primis proprio per un Alvaro Bautista che dovrà sorpassare due piloti di indiscusse capacità “corpo a corpo”. Parte integrante però sono gli outsider: dietro Andrea Locatelli, quarto in griglia, partiranno Scott Redding e Bradley Ray. Per BMW è una buona notizia, ma lo è soprattutto per Yamaha che piazza 3 R1M nelle prime sei posizioni. Più in difficoltà Rea e Rinaldi, che insieme a Baz e Petrucci chiudono la Top10. Seguono Lowes, Aegerter, Vierge, Haslam e Gerloff, ci si attendeva di più da Iker Lecuona che invece chiude 17° dietro a Remy Gardner. Spavento per Phillip Oettl, che alla Tamburello è finito a terra per evitare una Honda e che termina la sessione 18°. Tutto pronto quindi per la partenza di Gara-1, alle ore 14 italiane, seguita poi alle 15:15 dalla gara della Supersport.

Alex Dibisceglia

