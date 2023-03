Nuovi aggiornamenti arrivano sul circuito di Most. Sono iniziati infatti i lavori in vista dell’ottavo round della WorldSBK, in programma dal 28 al 30 luglio. Miglioramenti in cantiere per strutture, cordoli e punti di frenata, che renderanno più emozionante e sicuro il gran premio.

LE MODIFICHE PER IL 2023

Dopo aver subito una riasfaltatura lo scorso anno, il circuito di Most è pronto a dar luce a nuovi cordoli, zone di sicurezza e marcatura dei punti di frenata. Il cambiamento più importante arriverà in curva 21, l’ultima del tracciato che ti lancia sul lungo rettilineo del traguardo. Verrà ampliata la zona di sicurezza oltre il cordolo, mentre il manto di ghiaia è già stato completamente ricostruito. Saranno apportate modifiche anche ai cordoli di curva 4 e curva 11, che verranno completamente ricostruiti. Verranno anche migliorate le strutture come la race control che verrà ampliata, insonorizzata e dotata della nuova tecnologia.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO JINDRICH HRNECEK

“Saranno allungati e l’area di cemento dietro di loro sarà parzialmente allargata“, apre il direttore citando il lavoro che verrà svolto sui cordoli. “Tutto ciò per dare ai piloti l’opportunità di reagire in caso di uscita di pista. L’allargamento di tutti i cordoli serve anche a prevenire la guida fuori pista, cercando di aumentare la sicurezza in uscita e in percorrenza di curva“. Parla poi del lavoro che svolto in curva 12: “Nell’ultima curva il manto di ghiaia è stato completamente ricostruito, allargato e drenato per massimizzare la sicurezza in quella zona del tracciato. Un altro cambiamento sarà il nuovo posizionamento dei punti di frenata. Tutti i segni saranno posizionati dietro le barriere e sopra alla pista, rispettando le moderne configurazioni dei circuiti“.

Jindrich Hrnecek termina menzionando i cambiamenti anche alle strutture presenti in pista: “Durante i mesi invernali toccherà alla race control room, che avrà la miglior tecnologia per il controllo del gran premio. Dopodiché sarà il turno del secondo piano della torre di controllo, che verrà modernizzata in base alle richieste che arriveranno dall’autodromo di Most”.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

