La prima gara del weekend del WorldSBK vede Alvaro Bautista conquistare la vittoria, vincendo la gara dell’Estoril in volata su Toprak Razgatlioglu. Con questa vittoria Alvaro Bautista allunga in classifica iridata su Jonathan Rea che chiude terzo. Gara impressionante dello spagnolo del team Aruba.it Racing Ducati che nonostante il cronico problema nel superare gli avversari ha messo in mostra un passo inarrivabile per tutti gli altri. Buona gara di Andrea Locatelli, solo nono Michael Ruben Rinaldi.

BAUTISTA AL FOTOFINISH

Al via il più reattivo è stato Toprak Razgatlioglu che si è preso la prima posizione davanti a Jonathan Rea che scattava dalla pole. Alvaro Bautista dopo un brutto rilascio di frizione con la progressione si era portato in seconda posizione ma un errore di valutazione nella staccata di curva 1 lo porta a girare in quarta posizione. Questo lungo però penalizza il suo compagno di squadra che all’esterno dello spagnolo si vede costretto a rialzare la moto scivolando in decima posizione. Bautista nelle fasi iniziali farica a passare Andrea Locatelli che non cede la terza posizione. Davanti invece Toprak guida in maniera sporca commettendo tanti errori, in uno di questi Jonathan Rea lo tocca per un incrocio di linee correndo il rischio di finire a terra.

Bautista si libera di Locatelli che non riesce a resistere al passo dello spagnolo. Mentre davanti Toprak che dopo esser finito lungo in curva 3 cedendo per pochi giri il comando a Rea si riprende la prima posizione. Bautista continua a martellare tempi sotto l’1’37” ricucendo sulla coppia di testa e liberandosi da prima di Rea che nel finale alza i tempi. Il duello è tutto tra il campione del mondo WorldSBK 2021 e lo spagnolo di Ducati. Bautista che fatica in staccata nel duello con Toprak decide di sfruttare il vantaggio della sua Ducati sulla Yamaha: il motore. Alvaro si incolla alla ruota posteriore di Torpak Razgatlioglu e in uscita dall’ultima curva grazie al motore supera proprio in volata sul traguardo il turco.

LOCATELLI MIGLIORE DEGLI ALTRI

Quarta piazza per Andrea Locatelli, lontano però diciassette secondi dal vincitore. Un distacco abissale per la WorldSBK ma che dice quanto il livello dei primi tre sia elevato rispetto agli altri piloti in griglia. L’italiano ha tenuto alle spalle la coppia delle Honda ufficiali con Xavi Vierge che nel finale supera Iker Lecuona. Ottava piazza per la Kawasaki ufficiale di Alex Lowes davanti a Michael Ruben Rinaldi e Loris Baz con la migliore delle BMW in decima posizione.

Mathias Cantarini