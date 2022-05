Jonathan Rea conquista la prima Superpole della propria stagione in WorldSBK a Estoril. Il pilota di casa Kawasaki fa segnare un favoloso 1:35.346, ritoccando così il record della pista. Dietro il #65 c’è il solito Toprak Razgatlioğlu, a soli 91 millesimi dalla terza Superpole del suo 2022. Chiude la prima fila Álvaro Bautista e la sua Ducati, con il leader del mondiale staccato di oltre sei decimi dalla coppia di testa.

SORPRESA BMW CON REDDING

Dopo un round di Aragón assolutamente da dimenticare e qualche segno incoraggiante a Assen, Scott Redding è tornato dove merita. L’inglese, unica BMW ufficiale dopo l’infortunio di Michael Van Der Mark, ha chiuso la Superpole in quarta posizione. Il 1:35.979 porta il #45 a soli 16 millesimi da Bautista e quindi la prima fila. Un risultato che sicuramente fa morale per la casa tedesca e per il pilota stesso, che ha finalmente dimostrato il suo potenziale. Per quanto riguarda le altre M1000RR del team Bonovo Action, Eugene Laverty ha chiuso 9° davanti a Loris Baz, 12° e caduto nel turno.

BENE L’ITALIA

Buona prestazione anche per i colori italiani nel WorldSBK a Estoril. Andrea Locatelli precede infatti Michael Ruben Rinaldi, con i due azzurri che saranno in seconda fila insieme a Redding. Il pilota Yamaha paga 852 millesimi da Rea, mentre Rinaldi ne paga 890. Sessione leggermente sottotono per Axel Bassani, che sarà costretto a partire dalla quinta fila, in 14^ posizione. Il veneto paga oltre un secondo e mezzo dalla Superpole, stando comunque davanti al sammarinese Luca Bernardi, in una buona 15^ piazza.

BENE HONDA CON LECUONA

Iker Lecuona si conferma tra i migliori della categoria dopo il podio in gara 2 in Olanda. L’ex pilota MotoGP ha portato la sua Honda CBR in settima piazza, aprendo così la terza fila. Lo spagnolo paga solamente meno di due decimi dalla Ducati ufficiale di Rinaldi. Incoraggiante quindi la qualifica di Lecuona, che sarà sicuramente nella partita per le prime posizioni nelle gare. Chiude 11° Xavi Vierge, sull’altra moto ufficiale di Tokyo.

WORLDSBK | ESTORIL 2022: I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

Valentino Aggio

