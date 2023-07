Alvaro Bautista vendica la sconfitta subita nella Superpole Race e batte Toprak Razgatlioglu vincendo gara-2 a Donington Park. Dietro gli ultimi due campioni del mondo c’è il primo podio nel Mondiale Superbike per Danilo Petrucci, splendido terzo e autore di un bel recupero a centro gruppo. La top-5 chiusa da Redding e Rea. KO Rinaldi al via dopo una brutta caduta innescata da un highside di Sykes.

BAUTISTA, PRIMA SPETTATORE E POI FUGGITIVO

Scattato bene e presa la testa della classifica nella prima staccata della seconda partenza, Bautista nei primi giri ha dovuto poi seguire Razgatlioglu e Rea che lo hanno sopravanzato al tornantino dopo pochi giri. Solo nella seconda fase di gara lo spagnolo ha liquidato prima Rea e poi il turco, prima di fuggire indisturbato verso la vittoria. Successo numero 16 in stagione su 18 gare disputate, con il binomio Bautista-Ducati che è a un successo dal record di 17 di Jonathan Rea. “Penso sia incredibile il feeling che ho con la moto, sento di poter fare tutto”, ha affermato Bautista al parco chiuso. “Mi sono goduto il weekend, sono molto contento”.

NULLA DA FARE PER TOPRAK, CHE GIOIA PETRUX

Razgatlioglu, per metà gara, ha sognato il secondo colpaccio di giornata dopo la vittoria nella Superpole Race, ma non ha potuto nulla contro il ritmo imposto da Bautista nella seconda metà della corsa. Il turco così limita i danni e può permettersi di restare relativamente vicino nel Mondiale allo spagnolo. Grande gioia per Danilo Petrucci, che chiude il miglior weekend della stagione con il primo podio della stagione e il suo primo podio in Superbike: “Sono felicissimo, l’inizio della stagione è stato faticoso. Pensavo che la moto fosse simile a quella del 2022 nel Motoamerica ma ho dovuto adattarmi anche ai circuiti e alle gomme. Il risultato è per il team”, ha detto Petrux. Dietro di lui, quarto posto per Scott Redding che nel finale ha passato Jonathan Rea. Dopo il buon inizio, dal sorpasso subito da Bautista a 13 giri dalla fine ha iniziato a calare di ritmo retrocedendo fino al quinto posto.

GLI ALTRI ITALIANI: A PUNTI BASSANI E LOCATELLI

Tra gli altri italiani, top-10 per Axel Bassani, settimo come in gara-1, e Andrea Locatelli, ottavo e ora con soli 12 punti di vantaggio su Rea nel Mondiale in ottica terzo posto. Fuori dai punti, invece, Lorenzo Baldassarri.

BRUTTO BOTTO AL VIA: RINALDI AL CENTRO MEDICO, SYKES KO

Nel primo via di gara-2, un grosso spavento è arrivato dal brutto highside di Tom Sykes in uscita di curva 8 che ha causato le cadute anche di Baz e Rinaldi. L’italiano è stato trasportato al centro medico in ambulanza: non sembra che ci siano grossi problemi a livello fisico, nonostante la forte botta subita. Per Sykes, invece, diagnosticate alcune fratture alle costole del lato destro e alla caviglia sinistra. La gara è poi ripartita con un giro in meno rispetto ai 23 inizialmente previsti.

LA CLASSIFICA: BAUTISTA SEMPRE PIÙ LEADER

In classifica, Bautista sale a quota 357 punti, a +93 su Razgatlioglu. Locatelli resta terzo nel Mondiale con 175 punti, a +12 su Jonathan Rea e a +29 su Axel Bassani. Rinaldi resta sesto – nonostante la caduta e il ko – con 102 punti e braccato da Lowes (99 punti), Petrucci (98 punti), Aegerter (97 punti) e Vierge (92 punti). Prossimo appuntamento tra 2 settimane con round di Imola.

Mattia Fundarò