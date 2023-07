Era da Gara 2 della stagione 2011 che una Ducati non vinceva nel WorldSBK a Donington Park. In quell’occasione fu Carlos Checa a trionfare, a bordo della sua fedele 1098R del team Althea Racing, che poi lo portò alla vittoria del titolo. Oggi, 12 anni dopo, Álvaro Bautista riporta Borgo Panigale sul gradino più alto del podio in una pista storica.

DUCATI SI CONFERMA IL PACCHETTO MIGLIORE

Un’occasione sprecata, si potrebbe dire, per Yamaha e Kawasaki nel WorldSBK a Donington Park. A detta di tutti, il weekend inglese era il perfetto per dare un segnale a Bautista e Ducati. Il tracciato britannico, sulla carta, avrebbe potuto strizzare l’occhio alle caratteristiche tecniche dei due progetti giapponesi, oltre che ai due piloti Jonathan Rea e Toprak Razgatlıoğlu. Nei primissimi giri di Gara 1 è proprio il nordirlandese, scattato dalla pole position, a prendere la testa della corsa. Fin da subito Bautista ha preso il comando della corsa, ma una piccola esitazione lo ha retrocesso fino in terza posizione.

Dopo qualche giro di calma, Razgatlıoğlu e Rea hanno dato spettacolo, dando vita ad un duello durato per qualche giro. Da lì in poi la Panigale V4R #1 ha cominciato la propria inesorabile progressione, passando in velocità sia la ZX-10R che la R1. Bautista ha poi impresso un passo incredibile, prendendo vantaggio e portandosi a casa il 11° successo consecutivo. Lo spagnolo ha così eguagliato sé stesso nell’inizio stagione 2019 e Rea nel 2018.

TOPRAK E REA I GRANDI SCONFITTI DI GARA 1

Gara 1 del WorldSBK a Donington Park ha visto, su tutti, due grandi sconfitti: Razgatlıoğlu e Rea. I due precedenti iridati ci hanno provato in tutti i modi a vincere questa gara, ma dovendosi accontentare della piazza d’onore. Il turco di Yamaha è riuscito a rimanere nelle vicinanze di Bautista, chiudendo a meno di 4″ dal campione del Mondo in carica. Rea invece ha faticato leggermente di più negli ultimi giri della corsa, chiudendo a 6″ e subendo il ritorno da parte degli inseguitori.

PETRUCCI FINALMENTE CONCRETIZZA, BENE LOCATELLI E BASSANI

Dopo un grande weekend a Misano, ma con qualche errore di troppo, finalmente Danilo Petrucci riesce a concretizzare nel WorldSBK a Donington. Il pilota del Barni Spark Racing Team chiude Gara 1 in Regno Unito al 4° posto dopo 23 giri davvero convincenti. Il ternano, ex MotoGP, ha fatto una gara di testa con una bella progressione verso fine gara. Petrucci ha prima attaccato Alex Lowes (6° al traguardo, ndr) per la quarta posizione, poi rimontando velocemente su Rea e minacciando il suo podio (250° della carriera in Superbike, ndr). Alla fine “Petrux” non sembra aver forzato troppo la manovra, accontentandosi del suo miglior risultato in stagione.

Molto bene anche gli altri italiani, che hanno avuto delle gare abbastanza diverse. Andrea Locatelli ha chiuso al 5° posto sotto la bandiera a scacchi, al termine di una gara passata nelle retrovie del gruppo di testa. Settimo al traguardo, dietro a Lowes, è Axel Bassani. Il pilota veneto è partito dalla 14^ posizione in classifica dopo delle qualifiche complicate. Nonostante ciò, il #47 ha rimontato moltissimo nelle prime fasi della corsa, fermando piano piano la sua ascesa probabilmente per una gestione delle gomme non ottimale.

REDDING BEFFA SYKES AL TRAGUARDO, GARDNER CHIUDE LA TOP 10

Nelle posizioni di rincalzo di Gara 1 nel WorldSBK a Donington troviamo BMW. Il marchio bavarese ha piazzato le proprie due moto ufficiali all’interno della top 10, con Scott Redding che ha fregato il compagno Tom Sykes proprio sulla linea del traguardo per l’ottava posizione. Chiude la top 10 Remy Gardner con la Yamaha: l’australiano sfrutta gli errori del compagno Dominique Aegerter (12° al traguardo, ndr) e Phillip Öttl (ritirato, ndr) nel corso dell’ultimo giro. Xavi Vierge è 11°, l’unica Honda in zona punti vista la caduta di Iker Lecuona. Michael Ruben Rinaldi chiude solamente 13° dopo un errore commesso nel primo giro di gara: il pilota Ducati è ripartito dal 22° posto, rimontando fino alla zona punti. In 14^ posizione c’è la Yamaha di Lorenzo Baldassarri.

WORLDSBK | DONINGTON PARK: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

