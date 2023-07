WorldSBK | Donington, Superpole: Rea neutralizza gli avversari, terza pole di fila in Gran Bretagna

Il WorldSBK a Donington Park offre una spettacolare battaglia per la Superpole, conquistata per il terzo anno di fila da Jonathan Rea, capace di ritoccare il record della pista. La Kawasaki ufficiale del numero 65 scatterà davanti a tutti nel round inglese, precedendo in prima fila Alvaro Bautista e Danilo Petrucci. Quarto posto per Razgatlioglu.

REA BATTE TUTTI A DONINGTON, LE DUCATI INSEGUONO

Transitando sul traguardo in 1:26.041 Jonathan Rea mette entrambe le mani sulla Tissot Superpole del WorldSBK a Donington, ritoccando il record della pista al termine di una sessione molto combattuta. Il britannico, giunto alla quarantunesima Pole nel mondiale delle derivate, ha fatto la differenza nell’ultimo settore, punto nel quale sia Alvaro Bautista sia Danilo Petrucci hanno perso qualche centesimo di troppo nei confronti del Poleman. Per di più, nel tentativo di soffiare il primato a Rea, Bautista ha commesso un errore in curva otto (Coppice), cadendo mentre provava a controllare la propria Panigale V4R. Il leader del mondiale è stato seguito da Petrucci nell’intero stint finale, strategia che ha permesso al ternano del team Barni di sfruttare il riferimento e artigliare il terzo posto.

RAZGATLIOLGU IN SECONDA FILA, SYKES IMPRESSIONA MA NON BASTA

La prima Yamaha è la numero 54 di Toprak Razgatlioglu, veloce sì ma non abbastanza per contrastare Rea, Bautista e Petrucci nel momento decisivo. Il turco si è dovuto accontentare del quarto posto a poco meno di quattro decimi dal leader, precedendo di dodici millesimi la Kawasaki di Alex Lowes e di un decimo circa la Yamaha di Dominique Aegerter, risalito dal dodicesimo al sesto posto nell’ultimo giro disponibile. Passando sotto la bandiera a scacchi in 1:26.502 lo svizzero ha rifilato otto millesimi ad Andrea Locatelli, a sua volta braccato dalla BMW di un Tom Sykes veloce ma poco concreto.

L’inglese, infatti, si è dimostrato arrembante e competitivo, avvicinando addirittura il tempo di 1:25 nella parte centrale del turno. Tuttavia, il quarto settore è diventato una chimera per Sykes, che nei giri migliori ha perso ben quattro decimi da Jonathan Rea, ritrovandosi costretto ad accontentarsi dell’ottava casella davanti a Michael Ruben Rinaldi (caduto alla Goddards, l’ultima curva) e Garrett Gerloff, decimo.

Più indietro Scott Redding, dodicesimo e battuto dai due compagni di squadra e marca. L’inglese dovrà partire tra la Ducati GoEleven di Philipp Oettl e la Honda di Iker Lecuona, classificatosi a sua volta davanti ad Axel Bassani. Poco da fare per il veneto, frustrato dalla caduta subita nell’ultimo tornante a pochi minuti dalla fine.

Terminata la Superpole, piloti e squadre del WorldSBK si preparano alla prima gara, in programma oggi alle ore 15:00.

WORLDSBK | DONINGTON PARK | RISULTATI SUPERPOLE

Matteo Pittaccio

