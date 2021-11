La stagione WorldSbk è appena terminata, con il primo titolo in carriera conquistato da Toprak Razgatlioglu, che è già tempo di voltare pagina verso il 2022. E’ stato infatti diramato il calendario provvisorio della prossima stagione, con tredici appuntamenti in programma esattamente come nell’annata appena conclusa. L’auspicio è che l’evoluzione del quadro pandemico possa permettere a squadre e piloti di tornare su tracciati classici come, ad esempio, quello di Phillip Island.

CALENDARIO WSBK 2022: SI PARTE DA ARAGON

L’organizzatore non esclude la possibilità di tornare nel Paese oceanico, ma esso viene inserito come appuntamento con data da programmare, probabilmente nel finale di stagione. Per quanto riguarda gli altri round, sono poche le novità annunciate. Le piste in cui i centauri correranno nel 2022 saranno sostanzialmente le stesse, eccezion fatta per Navarra e Jerez. Al posto delle due piste iberiche ci saranno appunto Phillip Island ed un tredicesimo tracciato, non ancora annunciato. Ad ospitare l’esordio delle derivate di serie ci penserà Aragon come nel 2021 ad inizio aprile, seguita da uno “switch”, con Assen a differenza di Estoril che vedremo invece un mese dopo. A giugno i protagonisti della Superbike arriveranno per l’unico round in Italia, dove faranno tappa al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’. Purtroppo ancora assente il magnifico e storico tracciato di Imola, che continuerà ad ospitare la Formula 1.

Dopo una pausa di un mese si approderà quindi nella terra di Albione in quel di Donington, seguita dalla confermatissima Most, che precederà a sua volta un ulteriore buco di un mese. Per rivedere la Superbike bisognerà aspettare il mese di settembre con Magny-Cours, a cui seguirà Barcellona. Ottobre vedrà le Sbk in pista a Portimao e Villicum, mentre a novembre si tornerà per la seconda volta a Mandalika. Considerato il meteo visto in quest’ultimo round 2021 sinceramente potrebbe risultare una scelta azzardata. Ma considerando la situazione pandemica attuale, sarebbe già comunque un successo riuscire a completare dei round al di fuori del Vecchio Continente.

CALENDARIO SBK 2022

8-10 aprile: Aragon (Spagna)

22-24 aprile: Assen (Olanda)

20-22 maggio: Estoril (Portogallo)

10-12 giugno: Misano (Italia)

15-17 luglio: Donington (Gran Bretagna)

29-31 luglio: Most (Repubblica Ceca)

9-11 settembre: Magny-Cours (Francia)

23-25 settembre: Catalunya (Spagna)

7-9 ottobre: Portimao (Portogallo)

21-23 ottobre: Villicum (Argentina)

11-13 novembre: Mandalika (Indonesia)

?: Phillip Island (Australia), TBA

?: TBA

Giacomo Da Rold