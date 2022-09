Iker Lecuona conquista la Superpole WorldSBK sul circuito della Catalunya, piazzandosi davanti alle due Kawasaki di Alex Lowes e Jonathan Rea. Quarta posizione per Locatelli, mentre arrancano i due principali contendenti al titolo: Bautista scatterà dalla quinta piazza, mentre Razgatlioglu dall’ottava.

UNA SESSIONE DIFFICILE PER TUTTI

L’ottava Superpole del WorldSBK, sul circuito di Montmelò, ha visto il primo colpo di scena arrivare con la caduta in curva 1 del Ducatista Michael Ruben Rinaldi. L’italiano, una volta tornato al box, ha lamentato un bloccaggio completo di una delle ruote.

La Superpole va a Iker Lecuona su Honda: prima pole per il pilota spagnolo in carriera e per Honda dal 2016. Il pilota di casa è il più veloce della sessione con il tempo di 1’40″766 e beffa Alex Lowes, staccato in seconda piazza con soli 0.028 di ritardo dal pilota spagnolo. Terza piazza per Jonathan Rea che porta così due Kawasaki in prima fila a soli 2 decimi dal tempo della pole. Arriva poi la prima Yamaha ed è quella di Locatelli, che scatterà dalla quarta casella sulla griglia di partenza e manda un chiaro segnale al compagno di squadra Toprak Razgatlioglu, piazzatosi solo ottavo in questa qualifica e costretto ad una complicata rimonta per continuare la lotta per il campionato piloti con Bautista su Ducati.

Quinto proprio il Ducatista leader del mondiale: non ottimale anche la sua prestazione, ma sicuramente condizionata dal cambio radicale delle condizioni meteo dalla giornata di ieri. Sesto Gerloff che riesce ad anticipare Bassani e Razgatlioglu. Vierge e Rinaldi chiudono la Top10, con il pilota italiano che è riuscito a tornare al box in tempo per cambiare moto e a riprendere la sua sessione di qualifica.

LE PAROLE DEI PRIMI TRE

Iker Lecuona: “Incredibile, fantastico. Sapevo di essere veloce durante il weekend ma sono sorpreso di aver fatto la pole e ringrazio il team per il lavoro svolto durante tutta la stagione e il weekend“.

Alex Lowes: “Mi sono sentito bene con la gomma nuova, la moto funziona molto bene quanto ci sta molto grip e con questo fresco andavamo molto forte. Sarebbe stato bello fare la pole, peccato ma mi sto divertendo e guardo alla gara di oggi pomeriggio e di domani“.

Jonathan Rea: “Condizioni difficili dopo la pioggia di ieri, grip basso e grazie ad Alex per avermi dato la scia e mi sono trovato nel posto giusto e nel momento giusto per fare il miglior giro. Saranno 20 giri emozionanti e spero ci sia una bella lotta davanti“.

I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

Fabrizio Giuseppe Pignatelli