La Superpole Race della WorldSBK a Barcellona ci ha regalato la decima vittoria stagionale di Álvaro Bautista, in una gara corsa in condizioni difficili per l’arrivo della pioggia durante gli ultimi giri. Completano il podio il duo Yamaha Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, firmando entrambi un risultato spettacolare in rimonta.

BAUTISTA INDOMABILE, SPETTACOLO YAMAHA

Álvaro Bautista ha replicato il copione di Gara 1: dalla pole position ha dominato l’intera gara con un ritmo difficile da replicare per i rivali. Per il Campione del Mondo è la decima vittoria stagionale confermando ancora una volta la superiorità del pacchetto Bautista-Ducati.

Con lo spagnolo irraggiungibile, lo spettacolo si è concentrato sulla bagarre per la seconda posizione tra Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il podio sembrava ormai destinato a questi tre, finché a tre giri dalla fine le prime gocce di acqua hanno fatto il loro ingresso in scena e la lotta per il podio si è riaperta con un gruppo compatto di sette piloti.

La prima vittima per le condizioni della pista è stato Jonathan Rea, scivolato in curva 1 quando mancava solo un giro alla fine. Con Rea fuori gioco e Toprak Razgatlioglu in seconda posizione più avvantaggiato dal resto del gruppo, l’ultimo giro è stata una lotta con il coltello tra i denti per l’ultimo gradino a disposizione. Il più intelligente, è stato Andrea Locatelli, che in rimonta dalla decima posizione, ha approfittato del caos per incrociare sotto la bandiera a scacchi terzo.

TOP FIVE E I PROTAGONISTI ITALIANI

Risultato incoraggiante per Iker Lecuona, che dopo la bagarre è riuscito a piazzarsi quarto come prima delle Honda. Alle sue spalle Alex Lowes, che ha fatto una gran gara ma si è visto sfuggire il podio nella lotta corpo a corpo degli ultimi giri.

Per quanto riguarda gli italiani, Michael Rinaldi è stato l’unico che nei primi giri è riuscito a dare la caccia a Bautista, ma ha cominciato a soffrire quando le condizioni della pista sono peggiorate. L’alfiere del Team Aruba.it Racing ha chiuso ottavo. Gara difficile anche per Axel Bassani in decima posizione seguito da Danilo Petrucci, squalificato in Gara 1 per non aver utilizzato la protezione al petto. L’ultimo degli italiani è Lorenzo Baldassarri in diciassettesima posizione.

Victoria Ortega Cabrera