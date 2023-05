FP1 di Barcellona del WorldSBK aperte da una Ducati, ma non del padrone di casa Bautista bensì da quella di Michael Rinaldi. Primi inseguitori Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, quarto tempo per Alvaro che sembra prendersela con comodo

ANCORA DUCATI

250 giri tolti alla V4R di Borgo Panigale, 250 giri guadagnati dalla Ninja di Akashi. Ma il gioco non sembra cambiare, anche se non è la rossa di Bautista a comandare la classifica. Il campione del mondo in carica si è accontentato della quarta piazza, non dimostrando fretta nel cercare il tempo. Questa volta a portare sugli scudi la Ducati è stato Michael Rinaldi, che apre nel venerdì del WorldSBK le FP1 con un 1’41”633 che gli è valso la testa della classifica. Lo seguono Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente a +0.019 e +0.086, mentre Alvaro incassa un decimo e mezzo dal compagno di squadra.

CADUTA NEL FINALE PER VIERGE

Nel round di casa dei due piloti ufficiali, fanno molto bene le Honda con Lecuona in quinta posizione a 4 decimi dalla vetta, mentre Vierge si è dovuto accontentare dell’ottavo crono. Caduta peraltro di Xavi in curva 1, fortunatamente senza conseguenze per il pilota. Altre due Yamaha si infilano in sesta e settima piazza, quelle di Andrea Locatelli (a 11 millesimi da Lecuona) e di Dominique Aegerter (a 5 millesimi dal “Loca”). Chiudono la Top10 della mattinata Alex Lowes e Scott Redding, prima delle BMW visto il forfait per operazione di Van Der Mark dopo l’incidente di Assen. A sostituire l’olandese troviamo Lopes, ma a più del 105% del best di questa sessione e quindi non classificato.

PROBLEMI PER I BOLOGNESI?

Contro le due Ducati ufficiali, bisogna considerare che i 250 giri persi per tutti i piloti di Borgo Panigale potrebbero pesare sui clienti. Petrucci e Bassani, rispettivamente in 12° e 13° posizione, incassano 1.2 da Rinaldi, mentre Phillip Oettl arriva a perdere 1.7 dalla vetta. Di contro le prestazioni grigie di Lowes non sembrano parlare di grandi differenze sulla Kawasaki, con Konig, Viñales e Sykes a chiudere insieme a Baldassarri la classifica. Vedremo nelle FP2 alle 15:00 se ci saranno evoluzioni.

WORLDSBK 2023 BARCELLONA, FP1

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WORLDSBK | ÁLVARO BAUTISTA RIMANE CON DUCATI ANCHE PER IL 2024