Il weekend del Montmeló si apre con una lieta notizia per Ducati. Il campione del Mondo WorldSBK Álvaro Bautista ha rinnovato con Borgo Panigale anche per il 2024 tramite una conferenza stampa indetta in circuito.

UNA MOSSA SENSATA

Il rinnovo dell’attuale re del WorldSBK Álvaro Bautista è quantomeno ovvio agli occhi di buona parte delle persone. Il pilota spagnolo si trova in un grande momento di forma nonostante l’età avanzata (a Novembre saranno 39 anni, ndr). Come se questo non bastasse, il #1 è il pilota perfetto per la Ducati Panigale V4R. Bautista ha dimostrato in questo inizio di stagione di essere l’unico in grado di andare costantemente forte con la Rossa, a differenza dei propri compagni di marca.

Questo rinnovo fa tanto bene al pilota quanto al costruttore. Se diamo un rapido sguardo alle classifiche, Bautista sta trascinando la moto di Borgo Panigale sia nel campionato piloti che in quello costruttori. Lo spagnolo è primo in campionato con 56 lunghezze di vantaggio. Il secondo pilota in sella ad una V4R è Axel Bassani, attualmente 4° nella graduatoria con 77 punti. In sesta posizione c’è l’altro pilota ufficiale Michael Ruben Rinaldi, reduce da un weekend in Olanda da dimenticare e già al centro del mercato.

“È IL MOMENTO MIGLIORE DELLA MIA CARRIERA”

Riguardo il rinnovo nel WorldSBK, Álvaro Bautista ha dichiarato: “Dopo 21 anni spesi al top del motociclismo mondiale tra MotoGP e WorldSBK, mi sento in eccellente forma sia mentale che fisica. Posso dire di essere nel momento migliore della mia carriera: mi diverto a guidare e amo lavorare con il team, che ormai considero una seconda famiglia. A livello personale, i miei bambini stanno crescendo: per questo la decisione per il 2024 è stata presa con loro. Abbiamo deciso insieme di continuare a gareggiare e sono davvero felice di poterlo fare con Aruba.it Racing – Ducati. Sono contento che mi vogliano ancora, anche se sono un po’ vecchio. Un altro anno insieme, sperando di mantenere un buon rapporto sia con la moto che con il team, con l’obiettivo di fare grandi risultati“.

Valentino Aggio

