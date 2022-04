Il WorldSBK torna ad Assen, l’università del motociclismo, per il secondo round stagionale con Alvaro Bautista leader della classifica. Lo scorso anno sul circuito olandese Jonathan Rea si impose in tutte e tre le gare del weekend con le Ducati di Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi ad alternarsi al secondo posto. Per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu fu un weekend complicato con la caduta alla prima curva di gara2 centrato dal compagno Garrett Gerloff. Alvaro Bautista nel 2019 con la Panigale V4R centrò due vittorie mentre la Superpole Race non si corse a causa della neve.

WORLDSBK: BAUTISTA PER ALLUNGARE IN CASA JONATHAN REA

Lo spagnolo della Ducati arriva ad Assen con la leadership del campionato dopo le vittorie in Superpole Race e Gara2 ad Aragon. Ma ad Assen Jonathan Rea ha vinto ben quindici volte in WorldSBK, con la tripletta dello scorso anno. Una pista dove le caratteristiche della Kawasaki dovrebbero premiare il nord irlandese ma dove nel 2019 Bautista si impose con due vittorie proprio davanti a Rea. Chi ad Assen non ha mai colto una vittoria è Toprak Razgatlioglu, già lontano diciotto punti da Alvaro Bautista e che ad Assen ha colto solo due terzi posti su sette gare corse. Cercherà di salire sul podio per la prima volta in stagione Michael Ruben Rinaldi dopo i tre quarti posti di Aragon. Così come cercherà rivincita Andrea Locatelli, lontanissimo nel weekend spagnolo e che proprio qui ad Assen lo scorso anno colse il suo primo podio in WorldSBK.

Scott Redding che lo scorso anno chiuse secondo alle spalle di Jonathan Rea oggi con la BMW si trova in una condizione molto più complicata. Il round spagnolo lo ha visto lento, spesso in difficoltà nella gestione con la M1000RR e addirittura in gara2 il ritiro. Curiosità per il comportamento delle due Honda di Lecuona e Vierge con il classe 2000 capace di centrare il sesto posto al suo primo start nel WorldSBK.

WORLDSSP: BALDASSARRI GETTA IL GUANTO DI SFIDA AD AEGERTER

Lo svizzero che lo scorso anno fece doppietta e che in gara2 addirittura andò in fuga infliggendo sette secondi al Oettl secondo cercherà di replicare le performance della scorsa edizione. A rendergli più complicata l’edizione 2022 ci sarà la Yamaha R6 di Lorenzo Baldassarri. Il pilota marchigiano vincitore di gara1 ad Aragon con un incredibile numero all’ultima curva è stato l’unico a impensierire fino alla fine lo svizzero. Saranno da capire le prestazioni delle Ducati e delle MV Agusta su una pista diversa da quella spagnola con Nicolò Bulega che cercherà di ritornare sul podio. Attenzione anche a Can Oncu, a podio in gara1 e ritirato in gara2 con la Kawasaki del team Puccetti Racing che lo scorso anno centrò il secondo posto con Philipp Oettl.

TT CIRCUIT ASSEN | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 1926

Ultimi aggiornamenti: 2012

Lunghezza: 4,542 Km

Curve 18 (12 destra + 6 sinistra)

Rettilineo di partenza: 300m

Pole position: Sinistra

PROGRAMMA DI GARE

Venerdì 22 aprile

WorldSSP300 | FP1 – 9:45

WorldSBK | FP1 – 10:30

WorldSSP | FP1 – 11:25

WorldSSP300 | FP2 – 14:15

WorldSBK | FP2 – 15:00

WorldSSP | FP2 – 16:00

Sabato 23 aprile

WorldSBK | FP3 – 9:00

WorldSSP300 | Superpole – 9:45

WorldSSP | Superpole – 10:25

WorldSBK | Superpole – 11:10

WorldSSP300 | Gara1 – 12:40 [14 giri] WorldSBK | Gara1 – 14:00 [21 giri] WorldSSP | Gara1 – 15:15 [18 giri]

Domenica 24 aprile

WorldSBK | Warmup – 9:00

WorldSSP | Warmup – 9:25

WorldSSP300 | Warmup – 9:50

WorldSBK | Superpole Race – 11:00 [10 giri]

WorldSSP | Gara2 – 12:30 [18 giri] WorldSSP300 | Gara2 – 13:45 [14 giri] WorldSBK | Gara2 – 15:15 [21 giri]

Mathias Cantarini