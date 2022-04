MotoGP | GP Portogallo 2022: info e orari di Portimão

La MotoGP arriva a Portimão per correre la 17esima edizione del GP del Portogallo, la terza gara consecutiva nell’autodromo dell’Algarve. Per via della concomitanza con F1 e WorldSBK nel fine settimana portoghese la Moto3 sarà seguita dalla MotoGP e poi dalla Moto2. LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare in diretta le qualifiche e la gara del Gran Premio del Portogallo sui canali YouTube e Facebook.

MOTOGP | BASTIANINI LEADER DEL MONDIALE, SUZUKI E APRILIA IN SCIA

La Classe Regina del Motomondiale raggiunge l’autodromo portoghese con la vetta del mondiale occupata da Enea Bastianini. L’iridato Moto2 2020 ha un vantaggio di cinque punti su Alex Rins e di undici su Aleix Espargaró. Da quando la MotoGP corre a Portimão tre sono stati i costruttori a salire sul gradino più alto del podio: KTM con Oliveira nel 2021, Yamaha con Quartararo nel 2021 e Ducati con Bagnaia nel GP dell’Algarve della passata stagione. In base a ciò risulta difficile prevedere quale pacchetto moto-pilota possa risultare favorito alla vigilia della quinta gara stagionale. Tra i piloti già saliti sul podio ma mai vincitori si annoverano Joan Mir, Jack Miller e Franco Morbidelli.

Durante il weekend gli occhi saranno puntati su Ducati Corse, obbligata a vincere per ridurre il distacco dalla vetta mondiale sia con Jack Miller sia con Francesco “Pecco” Bagnaia. Attenzione anche a Marc Márquez, che proprio in Portogallo corse la prima gara dopo lo stop del 2020. L’otto volte campione ha già mostrato i muscoli ad Austin – pista amica – e si prepara ad un esame decisamente importante nella difficile pista portoghese.

MOTO2 | VIETTI ANCORA IN TESTA DOPO LA CADUTA DI AUSTIN

Nel caos assoluto di Austin la classifica del mondiale Moto2 si è accorciata. Vietti, caduto in America, ora ha quattordici punti di margine su Ai Ogura mentre al terzo posto troviamo Tony Arbolino, vincitore in Texas. Il pilota lombardo ha soli sedici punti di svantaggio da Vietti ed è seguito da Aron Canet. Quest’ultimo è pronto a rifarsi dal ritiro di Austin, contesto in cui poteva recuperare punti importanti a Vietti.

Nelle tre gare corse a Portimão ha vinto due volte Remy Gardner (GP Portogallo 2020, GP Algarve 2021) mentre nel GP del Portogallo 2021 ha trionfato Raúl Fernández. In base a ciò nessuno tra i piloti attualmente iscritti in Moto2 ha vinto una gara nell’autodromo portoghese. Per quanto riguarda i podi, invece, ne hanno conquistato almeno uno Sam Lowes, Jeremy Alcoba (Moto3 2020), Aron Canet e Pedro Acosta, vincitore delle due gare del 2021 in Moto3.

MOTO3 | DENNIS FOGGIA IL RIFERIMENTO

La classe leggera è, per ora, la più ordinata. Dennis Foggia, dimostratosi costante e veloce, arriva in Portogallo con sedici punti di vantaggio su Sergio Garcia, caduto ad Austin. Dal terzo posto in poi il distacco dalla vetta mondiale supera i trenta punti: Migno, terzo, deve recuperare ben trentatré lunghezze su Foggia mentre Guevara e Deniz Öncü sono a meno trentasette. Vedremo se con l’apertura della stagione “europea” la classifica si accorcerà o viceversa.

Passando alle statistiche, nelle gare passate svolte in Algarve hanno vinto Raúl Fernández (2020) e Pedro Acosta, vincitore di entrambe le corse organizzate a Portimão nel 2021. Dunque, da quando il Portogallo ha riaperto le porte al Motomondiale solo il team KTM Ajo è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

ALGARVE INTERNATIONAL CIRCUIT | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione Layout: 2008

Lunghezza: 4,6 km

Curve: 15 (6 sinistra – 9 destra)

Rettilineo più lungo: 970 metri (rettilineo partenza/arrivo)

GP PORTOGALLO 2022| DISTANZE DI GARA E PROGRAMMA

Moto3: 21 Giri (96,4 km)

Moto2: 23 Giri (105,6 km)

MotoGP: 25 Giri (1104,8 km)

– Venerdì 22 aprile

10:00 | Moto3 – Prove Libere 1

10:55 | MotoGP – Prove Libere 1

11:55 | Moto2 – Prove Libere 1

14:15 | Moto3 – Prove Libere 2

15:10 | MotoGP – Prove Libere 2

16:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 23 aprile

10:00 | Moto3 – Prove Libere 3

10:55 | MotoGP – Prove Libere 3

11:55 | Moto2 – Prove Libere 3

13:35 | Moto3 – Qualifiche

14:30 | MotoGP – Prove Libere 4

15:10 | MotoGP – Qualifiche

16:05 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 24 aprile

10:20 | Moto3 – Warm Up

10:40 | MotoGP – Warm Up

11:10 | Moto2 – Warm Up

12:20 | Moto3 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP] 15:30 | Moto2 – Gara

Matteo Pittaccio

