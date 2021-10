Gara 2 WorldSbk ad alto tasso di spettacolarità, con un ritmo non altissimo, ma che ha regalato sorpassi, carenate e divertimento fino a quando Scott Redding non ha deciso di scappare via e trionfare. Secondo un egregio Jonathan Rea, che lotta con Toprak Razgatlioglu: alla fine ha la meglio il pluricampione di Ballymena. Quarto straordinario Axel Bassani, quinto Michael Rinaldi. Il campionato è apertissimo!

SUPER SCOTT REDDING

Per il britannico di Ducati è il successo numero sette della stagione, il dodicesimo in due anni. Gran pilota, grande gara e grandissimo showman. Scott nel giro di rientro ai box post gara ha lanciato gli stivali al pubblico in visibilio. Con il senno di poi cosa avrebbe potuto fare ora che ha preso così confidenza con la moto di Borgo Panigale nel 2022? Sfortunatamente la risposta è ovvia. L’anno prossimo correrà con la non proprio competitiva M100RR.

TOPRAK, UOMO ANCHE DA BAGARRE

Un qualsiasi pilota, con il vantaggio in termini di punti che ha il turco, avrebbe amministrato e gestito, ma Razgatlioglu no, voleva fare la tripla di vittorie, dopo aver dominato Gara 1 e la Superpole Race. Gara di dieci giri della mattina in Argentina vinta su Redding per 46 millesimi. Questa sera Toprak non si deve abbattere, ha tenuto il passo di ieri, semplicemente Redding e Rea ne avevano di più. Rea per gara 2 ha optato per la soluzione più dura all’anteriore e si è ritrovato competitivo. Contro uno squadrone così forte come la Yamaha e con dei giri motore in meno potersela giocare fino alla fine è notevolissimo.

“BOCIA” STRAORDINARIO TALENTO

Bassani, il ventunenne di Seren del Grappa, in provincia di Feltre, nel Veneto ha replicato il sontuoso quarto posto della Superpole Race e ad un certo punto si è addirittura messo a battagliare con Jonathan Rea. Sotto la bandiera a scacchi ha preso un ritardo di 5,3 secondi con una Panigale V4R molto diversa rispetto a quella del vincitore Redding. Tra l’altro Axel ha tenuto dietro l’altra Panigale ufficiale di Michael Rinaldi. Occhio a questo ragazzo…

Il tredicesimo, nonché ultimo round della stagione 2021 della SBK, sarà decisivo. Si dovrebbe andare in Indonesia a Lombok sul tracciato di Mandalika. Se dovessero esserci problemi pronta l’alternativa Valencia.

Giacomo Da Rold