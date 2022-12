Quest’oggi, come successo per la MotoGP a metà novembre, anche la WorldSBK ha annunciato le entry list provvisorie dei piloti iscritti a tutte le categorie per la stagione 2023. In totale gli italiani sono circa una ventina, di cui ben cinque in Superbike.

Per la Superbike poche sorprese: tanti i rookie che possono fare bene

Nella classe regina delle derivate di serie, i team ufficiali restano pressoché invariati rispetto allo scorso anno. L’unico cambio di casacca degno di nota è quello di Garrett Gerloff, passato in Bonovo Action BMW per ritrovare la serenità, ormai perduta in Yamaha. Gradito anche il ritorno di Tom Sykes, il quale gareggerà con la Kawasaki Puccetti. Non si hanno notizie, invece, dell’accoppiata Pedercini-Vinales, al momento fuori da tutte le categorie.

Tanti nomi interessanti, invece, tra i debuttanti. A cominciare da Danilo Petrucci, che approda nel Mondiale con Ducati Barni Spark, dopo una stagione in MotoAmerica, in cui ha concluso secondo dietro a Jacob Gagne. Da valutare anche gli esordi promossi da Yamaha: a partire da Remy Gardner, campione del mondo Moto2 2021 che in MotoGP non ha raccolto risultati degni di nota, e Bradley Ray, il campione in carica del BSB.

Grande curiosità anche per il debutto, direttamente dalla Supersport, di Lorenzo Baldassarri e Dominique Aegerter, quest’ultimo vincitore delle precedenti due edizioni della categoria, nonché dell’ultima Coppa della Mondo MotoE. Chi arriva dal campionato elettrico è anche Eric Granado, che quest’anno avrà due onerosi impegni: gareggerà infatti in SBK con Honda MIE e allo stesso tempo prenderà parte al campionato mondiale MotoE con il team LCR.

In Supersport la griglia cambia totalmente

Se in Superbike i piloti di vertice sono rimasti praticamente tutti ancorati alle loro rispettive selle, non è accaduto ciò in Supersport. Con l’addio di Aegerter, Yamaha Ten Kate ha deciso di puntare su due punte di eccezione, entrambe con un lungo passato in Moto2: Jorge Navarro e Stefano Manzi. Yamaha Evan Bros, invece, ha deciso di puntare su Andrea Mantovani, mentre lascia Kawasaki Puccetti Yari Montella, che approderà in Ducati Barni Spark. Per il resto, il plotone Ducati non cambia di molto, al contrario di Dynavolt Triumph e MV Agusta. I primi hanno deciso di affidarsi a Niki Tuuli ed Harry Truelove, mentre i secondi a Marcel Schrotter e Bahattin Sofuoglu.

Nella categoria subentra anche Honda che, con il supporto di MIE, schiererà Tarran Mackenzie e Adam Norrodin. Interessanti le presenze di Valentin Debise con Yamaha GMT94 e Tom Edwards, supportato da Yart. Da tenere d’occhio anche Alvaro Diaz, campione del mondo in carica della Supersport 300, che farà il salto di categoria con Arco. Da notare anche la presenza di John McPhee, direttamente dalla Moto3, che debutterà con la Kawasaki Vince64 Puccetti.

Una squadra tutta cinese entra in Supersport 300

Nella classe leggera torna Jeffrey Buis, campione della categoria nel 2020 che non ha trovato fortuna in 600. Ad affiancarlo, in MTM Kawasaki, sarà Loris Veneman. Yamaha Arco schiererà Ruben Bijman e Gabriele Mastroluca, mentre BR Corse affiancherà a Gennai, Marco Gaggi. Vannucci rimane con AGM, mentre invece Di Sora passerà in Prodina. KTM raddoppia il suo impegno affiancando a Lehmann, Dirk Geiger. La novità, probabilmente, più interessante sarà l’entrata del China Racing Team, che schiererà una Kove 321RR con un solo pilota all’attivo, Shengjunjie Zhou.