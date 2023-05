Dopo lo scossone arrivato nella giornata di ieri, arriva la notizia di un rinnovo in WorldSBK. Andrea Locatelli rimarrà con Yamaha per le prossime due stagioni, firmando quindi un contratto biennale. Con questa firma il pilota bergamasco diventa quindi il pilota di punta della casa di Iwata.

EFFETTO TOPRAK

Inutile dire come il rinnovo per le prossime due stagioni WorldSBK firmato da Andrea Locatelli sia una mossa dettata dalla bomba di mercato uscita ieri. Infatti, proprio meno di 24 ore fa Toprak Razgatlıoğlu ha annunciato che avrebbe lasciato Yamaha alla fine dell’anno, per poi comunicare il passaggio a BMW qualche ora più tardi. Una volta persa la propria stella, ai vertici di Iwata non è rimasto altro che assicurarsi l’iridato WorldSSP nel 2020. Il mercato delle derivate di serie è esploso dopo la firma del turco in BMW, così Yamaha è corsa subito ai ripari.

UN 2023 DA TOP RIDER

Senza dubbio una delle sorprese in questo inizio di stagione WorldSBK è proprio Andrea Locatelli. Il #55 si trova, al momento, in terza posizione nella classifica generale con 133 punti, solo 34 in meno dell’iridato 2021 Razgatlıoğlu. Locatelli conta già ben cinque podi quest’anno, ben tre in più rispetto all’intera stagione 2022. Il salto che Locatelli ha fatto in questo 2023 è evidente anche in termini velocistici, non solo di risultati puri. Locatelli si è dimostrato vicino a Razgatlıoğlu in più occasioni quest’anno, soprattutto in gara. Per questi motivi, più la partenza del compagno di box, il rinnovo di Locatelli è sembrato una formalità a Yamaha Motor Europe e Andrea Dosoli.

Ora però arriva la parte più complicata. Il prossimo anno Locatelli inizierà la sua quarta stagione nel WorldSBK: non è più un debuttante, dato che quest’anno compirà 27 anni. Non si sa ancora chi sarà il suo compagno di box, ma con la partenza di Razgatlıoğlu Yamaha punterà tanto sul pilota lombardo. A tutti gli effetti, “Loka” sarà il top rider per lo squadrone di Iwata: bisogna vedere se riuscirà a fare quel salto di qualità richiesto per entrare nella lotta mondiale.

“VOLEVO CONTINUARE CON YAMAHA”

Dopo il rinnovo con Yamaha nel WorldSBK, Andrea Locatelli ha dichiarato: “Il mio obiettivo era quello di continuare con Yamaha, quindi sono molto contento di aver firmato per altri due anni. Una delle cose migliori di Yamaha è il fatto che tutti credano in me, partendo da Eric de Seyner, Paolo Pavesio, Andrea Dosoli ma anche tutti gli ingegneri e i tecnici che lavorano duro per darmi la moto migliore possibile. Insieme abbiamo raggiunto dei buoni risultati, ma soprattutto una collaborazione che mi permette di credere sempre più in me stesso. Possiamo migliorare ancora sotto molti aspetti. Penso che questa estensione contrattuale sia solo il primo passo per un futuro roseo”.

Valentino Aggio

