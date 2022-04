La prima Superpole della stagione 2022 della Sbk ha visto in prima posizione il campione in carica Toprak Razgatlioglu con una grande prestazione. In prima fila con il turco, Alvaro Bautista e Jonathan Rea, per quella che si preannuncia essere una stagione mostruosa! Alle ore 14 si spegnerà il primo semaforo del campionato!

TUTTI DIETRO A “EL TURCO”

Toprak è riuscito a fare la differenza con la nuova mescola di Pirelli SCQ. Razgatlioglu ha tra l’altro distrutto il record della pista fatto segnare dal #65 che era 1’42″267. I FAB 3 sono uno dietro l’altro con le rispettive moto, Yamaha, Ducati con Alvaro Bautista nella gara del ritorno con la casa di Borgo Panigale e Jonathan Rea con Kawasaki, primo in FP1 ma mai in palla in questa sessione. Per la Yamaha è la prima superpole dal 2011 su questo tracciato, anno in cui è arrivato proprio l’ultimo successo in Aragona con Marco Melandri. Toprak si porta a casa la quinta Superpole della carriera, dopo Mandalika dello scorso anno a fine mondiale. Una gestione della SCQ pazzesca del #1, gomma testata solamente nei test di inizio settimana, mescola nuova che sostituisce quella dello scorso anno. Questa nuova specifica dovrebbe garantire 5/6 tornate al massimo. Occhio quindi a chi potrebbe sceglierla per la Superpole race di domenica mattina. Potrebbe essere un jolly non da poco. Oggi alle 14, per gara 1, le opzioni sono la SCX (soffice) e la SC0, media.

GLI ALTRI

Michael Ruben Rinaldi, compagno di Bautista ha chiuso molto bene in quarta posizione, migliore degli italiani davanti ad Alex Lowes team mate di Rea, ed Andrea Locatelli che chiude la seconda fila con la R1 Ufficiale. Terza fila con la prima delle Honda ufficiali dell’ex MotoGP Iker Lecuona settimo, alle sue spalle un fantastico Ilya Mikhalchik ottavo con la M100RR, all’esordio in Sbk e con una 24 ore di Le Mans alle porte. Ilya, sostituisce Van Der Mark ancora alle prese con un infortunio. Nona la sorpresa del 2021 di Sbk il “Bocia” Axel Bassani, un po’ in difficoltà nei test ma in ripresa in Aragona. A chiudere la top 10 Loris Baz, più veloce di tutti nelle FP3. Altri italiani: Tamburini 15°, con degli sprazzi di gran livello, il sanmarinese Bernardi 18°, e 20° la wild card Gabriele Ruiu con BMax Racing. Chiude la classifica con Orelac Racing l’ex Supersport 300 Oliver Konig.

RISULTATI

Giacomo Da Rold