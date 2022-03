Brutte notizie per Michael Van Der Mark, che sarà costretto a saltare la due giorni di test di World SBK a Misano a causa della rottura della gamba in allenamento. A rappresentare quindi il team BMW Motorrad World SBK sarà solamente il britannico Scott Redding.

LA DINAMICA DELLA CADUTA

L’olandese domenica scorsa era in sella alla sua mountain bike per una sessione di allenamento. A causa di una brutta caduta non sarà presente in pista mercoledì e giovedi e il ritorno in pista sarà annunciato nei prossimi giorni.

Marc Bongers, Motorsport Director del team BMW,come apparso sul sito del campionato ha dichiarato che: “I progressi nel corso dei prossimi giorni ci diranno quando Michael riuscirà a tornare in moto. Siamo in stretto contatto con lui e gli auguriamo un pronto recupero.“

L’ANNUNCIO VIA SOCIAL

E’ stato lo stesso rider olandese ad annunciare la frattura con una storia sul proprio profilo Instagram, con una foto che ritrae la gamba destra ingessata. “Non sono sicuro che farò il primo test questo mercoledi”, ha scritto Michael sui suoi profili.

Ricordiamo che saranno presenti ai test 17 team e 28 piloti e si scenderà in pista dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 14 alle 18. Il primo round del campionato sarà invece fra circa un mese (dall’8 al 10 aprile) ad Aragon, Spagna.

In attesa di vederlo al più presto in pista, la redazione di LiveGP.it augura a Michael Van Der Mark una pronta guarigione.

Giulia Scalerandi