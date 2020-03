Per Kiara Fontanesi un rientro sul podio alla prima tappa del campionato WMX Great Britain. Dopo un anno di stop dovuto alla gravidanza e alla nascita della piccola Skyler, la campionessa si è presentata in ottima forma e subito competitiva, tanto da conquistare un podio importante.









Sono state poche le settimane di allenamento intenso per la giovane, sufficienti per rimettere in pista Kiara con la solita voglia di raggiungere la vetta.

Nella sessione delle prove cronometrate della WMX ha mancato la pole per un inezia giungendo alle spalle della Nancy Van de Ven. Terzo posto per Larissa Papenmeier.

“Una giornata fantastica per noi, tutto il Team ed io siamo molto contenti, questo secondo posto vale ovviamente come un primo.” – ha dichiarato la pilota.

Il tracciato era in condizioni difficili, era necessario evitare errori e cercare di portare a casa più punti possibili per la giovane italiana.

“Un errore alla partenza mi ha condizionato l’inizio della manche con la moto che mi si è impennata all’uscita del cancello di partenza sebbene lo spunto era buono. Le mie avversarie ne hanno approfittato chiudendomi la linea, tagliandomi fuori dai giochi fin da subito.”

“Da li mi sono rimessa in carreggiata, ho pensato a fare la mia gara senza troppa pressione. Mi sentivo bene sia a livello fisico che di concentrazione, quindi il lavoro svolto in questi pochi mesi ha dato i suoi frutti”.

Una vittoria di manche andata alla neozelandese Duncan, una rimonta incredibile della portacolori italiana, che da metà gruppo è risalita fino ad arrivare ad una manciata di secondi dalla leader di manche.

La prima vittoria della stagione 2020 è andata quindi alla campionessa in carica Courtney Duncan che ha conquistato gara 1. Secondo posto per Kiara Fontanesi che, dopo una partenza difficile, ha saputo recuperare velocemente fino alle spalle della neozelandese. Ultimo gradino del podio per Lynn Valk.

Anche in gara 2 Courtney Duncan non ha sbagliato niente e ha conquistato la vittoria. Dietro di lei Larissa Papenmeier, mentre terza Nancy Van De Ven che ha accusato un ritardo importante.

In gara due la campionessa di Parma ha avuto una partenza veramente difficile che l’ha penalizzata enormemente fin da subito, con la moto che ha sbandato all’uscita della griglia. La rimonta è stata dura dalla 15ª posizione, ma la Fontanesi ha recuperato posizioni su posizioni, fino ad arrivare dietro le prime cinque.

Le parole di Kiara a fine manche: “Una gran brutta partenza, ma in gara mi sentivo bene, giravo forte. Sono riuscita cosi a recuperare sulle avversarie. Un rientro comunque importante e positivo dopo un anno di stop lontana dalle gare con un terzo assoluto sul podio di questo primo Gran Premio della stagione.”

Il sesto posto conquistato le ha permesso di salire sull’ultimo gradino del podio dell’assoluta.

Si conclude cosi questa prima tappa con un ottimo podio Kiara Fontanesi. Con il sesto posto assoluto la campionessa di Parma occupa la terza posizione in campionato con 37 punti. Ora appuntamento a settimana prossima 7 e 8 marzo sulle sabbie nere e insidiose di Valkenswaard, in Olanda.

Leggi anche: MOTOCROSS | NASCE LA KF8 MX TRAINING, L’ACCADEMIA DI KIARA FONTANESI

Anna Mangione