Jacques Villeneuve non prenderà parte al centenario della 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il canadese dovrebbe tornare in azione a Monza, l’ex campione del mondo di F1 verrà sostituito da Tristan Vautier.

Il francese dividerà l’abitacolo con i confermati Esteban Guerrieri e Tom Dillman, piloti che hanno già gareggiato nel Mondiale Endurance anche nelle prime prove stagionali a bordo della Vandervell 680 (Floyd Vanwall Racing #4).

The facts:

🇫🇷 Jacques Villeneuve will not race at Le Mans because he is expecting the birth of his child in early June, as well as Kolles confirming his lack of mileage being a risk for the big race.

🇮🇹 Jacques Villeneuve is expected to return to Vanwall for the 6 hours of… pic.twitter.com/oc4BW0P6vo

