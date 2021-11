Si sono chiusi in Bahrain i rookie test del FIA World Endurance Championship, campionato che proprio ieri ha eletto i propri campioni durante una spettacolare 8h. Nico Lapierre (Alpine #36) sigla il miglior crono al termine della giornata nella classe regina, mentre Porsche ed Aston Martin firmano il best lap tra le GT.

Hypercar, test rookie Bahrain: Lapierre in vetta, bene Ogier. WRT svetta in LMP2

Nico Lapierre, sfortunato ieri in occasione della 8h, conclude al comando i test con il tempo di 1.48.697. Mike Conway completa secondo davanti a Sébastien Buemi, mentre si colloca quarto il francese Sébastien Ogier. Il pluricampione del mondo Rally paga 2 secondi dall’Alpine #36 dopo aver effettuato la bellezza di 84 passaggi.

Debutto e giro veloce per Sophia Floersch con WRT (LMP2 #31) in 1.50.870. L’atleta tedesca #31 conclude il turno con 441 millesimi di vantaggio su Jazeman Jaafar (JOTA #38) ed oltre un secondo di scarto su Sebastian Montoya (DragonSpeed). Quinto crono per Richard Mille Racing (Oreca #1) con Jamie Chadwick, due volte campionessa della W Series.

Porsche al comando in PRO, Aston svetta in GTE-Am

Porsche chiude con il miglior tempo due difficili settimane in Bahrain. Il marchio di Stoccarda, sconfitto nell’ultima prova del Mondiale dalla Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado, svetta con Kevin Estre in 1.57.583.

Secondo posto, per soli 52 millesimi per Alessandro Pier Guidi, mentre è da segnalare il quarto crono di Simon Mann. Quest’ultimo si appresta per gareggiare nel Mondiale 2022 in GTE-Am con Christoph Ulrich e Toni Vilander.

Andrew Watson regna in GTE-Am con l’Aston Martin #33 di TF Sport in 1.58.403. Da evidenziare la presenza di Robert Kubica, iscritto con la Rossa #61 di Iron Lynk. Il polacco che ha vinto l’ELMS 2021 in LMP2 con WRT conclude al quarto posto assoluto la giornata davanti a David Pittard (Vantage AMR #98).

Luca Pellegrini