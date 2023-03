Toyota conquista il primato il primato nelle prove libere della 1000 Miles of Sebring, opening round del FIA World Endurance Championship 2023. Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 hanno ottenuto nell’ordine la vetta nelle due sessioni cronometrate, le vetture giapponesi si sono imposte sulle inedite Ferrari 499P

Sebring prove libere 1: Toyota beffa Ferrari con Hirakawa

Il giovane giapponese Ryo Hirakawa #8 ha portato Toyota davanti a tutti al termine della FP1 con 286 millesimi di vantaggio sulla Ferrari #51 di James Calado. Il britannico ha iniziato subito con il piede giusto il fine settimana americano dopo un impatto contro le barriere durante il Prologue che ha costretto i meccanici ad una sostituzione del telaio. Gli uomini di Maranello non hanno voluto prendersi rischi ed hanno preferito intervenire sulla 499P #51, seconda nella FP1 davanti alla gemella #50 dello spagnolo Miguel Molina.

Cadillac Racing #2 ha chiuso al quarto posto davanti alla Toyota #7 ed alle due Porsche 963 ufficiali. Leggermente più indietro la Peugeot, brand che a differenza di altre case non ha disputato delle sessioni in quel di Sebring prima dell’inizio della stagione agonistica.

Sebring prove libere 2: Toyota e Ferrari si confermano

Nel pomeriggio è arrivata la prima uscita di scena di un’Hypercar. La seconda sessione ufficiale ha infatti visto un contatto in curva 7 tra la Cadillac Racing #2 di Richard Westbrook e la Porsche 911 RSR-19 #88 di Proton Competition di Ryan Hardwick.

Il turno da sessanta minuti è stato abbastanza travagliato con una seconda bandiera rossa che è scattata poco dopo la metà della sessione in seguito ad un problema in curva 3 per la Ferrari #57 di Kessel Racing. Il nipponico Takeshi Kimura ha sbagliato la frenata, la direzione gara ha sospeso per qualche minuto l’azione.

Toyota, nel frattempo si è confermata al vertice con entrambe le collaudate GR010 Hybrid. Ottimi segnali anche in casa Ferrari con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 presente in terza piazza davanti alla già citata Cadillac #2, LMDh che come Porsche parteciperà anche alla 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Glickenhaus si trova tra i grandi, Porsche e Peugeot restano leggermente attardate in vista della FP3 e soprattutto delle qualifiche che vivremo domani sera. I tedeschi ed i francesi tenteranno sicuramente di rifarsi nell’impegnativo impianto statunitense che non ha eguali nel calendario.

LMP2, Sebring prove libere: PREMA e JOTA al top

PREMA e JOTA si dividono il bottino in LMP2, rispettivamente al vertice con Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat #63 e con Oliver Rasmussen/Pietro Fittipaldi/David Heinemeier Hansson #28.

Presente al vertice della classifica anche WRT e soprattutto United Autosports che nell’ultimo fine settimana aveva controllato la scena durante il Prologue. Sono due le Oreca 07 Gibson schierate dalla compagine americana, presente con Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Frederick Lubin #22 e Josh Pierson/Oliver Jarvis/Tom Blonqvist #23.

GTE, Sebring prove libere: Dame all’attacco con Porsche, Ferrari risponde presente

Anche in GTE sono state due le squadre differenti ad avere la meglio nelle prove libere odierne. Nella mattinata statunitense a fare la differenza è stata Michelle Gatting, danese che per la prima volta in una competizione ufficiale si ritroverà al volante di una Porsche 911 RSR-19.

FP1 | The @IronDames_ continued their impressive form at Sebring as Michelle Gatting led the 14-car category. #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/binQ7p5cpJ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 15, 2023

Le Iron Dames #85, al via per la prima volta con la casa teutonica dopo la separazione da Ferrari, hanno concluso nelle retrovie una FP2 che ha premiato la Rossa #57 di Kessel Racing, iscritta al Mondiale 2023 con Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra. L’equipaggio citato ha firmato il giro veloce, ma come già indicato in precedenza ha anche provocato una piccola bandiera rossa.

Appuntamento ora a domani per la FP3 e successivamente le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza per la competizione che scatterà venerdì alle 17.00 (orario italiano)

Luca Pellegrini