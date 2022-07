Sébastien Buemi ha parlato ai microfoni di ‘LiveGP.it’ alla vigilia del round di Monza del FIA World Endurance Championship. L’elvetico è pronto per una nuova sfida nel tempio della velocità, tracciato che apparentemente potrebbe sembrare semplice.

Il #8 di Toyota è soddisfatto di come sta andando la stagione nonostante il ritiro per un problema tecnico che ha compromesso la prova di Spa-Francorchamps. I giapponesi sembrano aver risolto i problemi, la vettura #8 insegue un nuovo acuto dopo la vittoria a Le Mans.

Il protagonista del WEC e della FIA Formula E ha riportato ai nostri microfoni: “Mi piace molto la pista, è la seconda gara che facciamo qui dopo il debutto dello scorso anno ed il Prologue del 2017. Con sei gare nel calendario non puoi permetterti un errore. Il traffico è un problema, Monza è una pista stretta”.

Parando dei problemi legati incontrati durante l’anno Buemi ci ha confidato: “Quanto accaduto a Spa-Francorchamps à stato risolto, siamo stati fortunati che non è successo nulla a Le Mans. Sono delle difficoltà non semplici da capire. Quanto accaduto in Belgio è differente rispetto all’imprevisto della #7 a Le Mans. Quest’anno ci aspettavamo di crescere, ma l’affidabilità resta un’incognita”.

L’ex campione della FIA Formula E ha concluso il suo intervento spendendo parole d’elogio per Rio Hirakawa, debuttante assoluto nel FIA WEC con la Toyota #8 che non ha deluso le attese in questi primi tre round. “Mi ha sorpreso, è andato forte senza commettere errori. Con Brendon abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarlo, a Le Mans ha compiuto molti stint ed è stato perfetto”.

Da Monza – Luca Pellegrini