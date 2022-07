Sarah Bovy ha scritto una parte importante della storia del FIA World Endurance Championship al termine della qualifica odierna della 6h di Monza. Il quarto round del 2022 ha infatti segnato la prima pole-position per la giovane belga, un risultato che non era mai arrivato nella storia delle Iron Dames.

L’equipaggio tutto rosa di Ferrari ha saputo distinguersi al termine di un qualifica oltremodo serrata, una missione non scontata. La 488 GTE #85 ha dato spettacolo sapendo primeggiare sul temibile Ben Keating (TF Sport #33/Aston Martin), abile a precedere la Porsche #77 di Proton Competition e la Ferrari #21 di AF Corse.

La prima donna della storia ad imporsi contro il cronometro in una corsa del FIA WEC ha riportato ai nostri microfoni dopo la sessione: “Credo che sia stato un giro ottimo, ma sicuramente non è il giro perfetto. Per quanto mi riguarda sono convinta che sia stato molto buono, siamo stati competitivi sin da subito. La cosa più difficile per me è restare concentrati per tutta la sessione, non è semplice”.

La protagonista delle Iron Dames per il Mondiale e per l’European Le Mans Series ha continuato dicendo: “Non credo molto nella fortuna o nella sfortuna. Sono convinta che serve spingere sempre al massimo. Tutto questo è essenziale per aver dei risultati positivi. Se si vuole vincere non bisogna basarsi sui momenti fortunati”.

La compagna di box di Rahel Frey/Michelle Gatting ha concluso dicendo: “Aston Martin è senza dubbio l’auto da tenere in considerazione. Ben Keating è sicuramente attaccherà domani nelle prime fasi della gara. Con TF Sport ci giocheremo la testa della corsa”.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo