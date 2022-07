Romain Dumas svetta con Glickenhaus Racing #708 nelle qualifiche della 6h di Monza, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Ferrari monopolizza la scena in GTE PRO con AF Corse #51 ed in Am con Iron Dames #85, 488 GTE rispettivamente affidate ad Alessandro Pier Guidi ed a Sarah Bovy.

6h Monza qualifiche:

Romain Dumas firma il giro veloce ed il nuovo record della pista per Glickenhaus Racing #708. Seconda pole-position della storia per la compagine americana, al top davanti a Brendon Harthey (Toyota #8) ed a Nico Lapierre (Alpine #36).

Peugeot ha concluso in quinta posizione alle spalle della seconda Toyota. Da segnalare un problema tecnico per il marchio francese, in difficoltà con Jensen durante la seconda parte del turno. La direzione gara ha inserito la bandiera rossa per rimuovere l’auto, una situazione che ha concluso anticipatamente la sessione.

LMP2: Albuquerque all’attacco con United

United Autosports festeggia la prima casella dello schieramento con United Autosports. Il portoghese ha dato spettacolo imponendosi su Mathias Beche (ARC Bratislava #44), Ferdinand Habsburg (WRT #41) ed Alessio Rovera (AF Corse #83).

Secondo posto in PRO-Am per quest’ultimo, pilota Ferrari che si è dovuto arrendere all’elvetico di ARC Bratislava. Da segnalare la negativa sessione da parte di JOTA Sport, squadra che ha sofferto la bandiera gialla e la successiva bandiera rossa che hanno concluso anticipatamente al sessione. 11mo posto per l’Oreca 07 Gibson #38, leader del campionato alla vigilia del round brianzolo.

GTE PRO: Pier Guidi al top in casa

Alessandro Pier Guidi ha firmato il giro veloce in GTE PRO. AF Corse #51 si impone con il nuovo record della pista in 1.45.240 con 54 millesimi sul Nick Tandy con la Corvette #64. Il britannico non è riuscito a replicare quanto fatto durante la FP3, una missione non scontata.

La Ferrari #52 di Fuoco ha concluso al terzo posto precedendo le due Porsche ufficiali. Gimmi Bruni #91 e Michael Christensen #92 sono attesi al riscatto nella prova di domani, evento che si prospetta oltremodo interessante con delle alte temperature.

IRON DAMES on pole position at Monza! What a lap from Sarah Bovy to secure the first place in GTE AM! @IronDames_ @FerrariRaces #WEC #6HMonza pic.twitter.com/eAJuJc1PoT — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2022

GTE-Am: Sarah Bovy entra nella storia

Sarah Bovy ha conquistato la prima pole-position della carriera in GTE-Am. La belga delle Iron Dames #83 svetta con il crono di 1.47.431 con un ultimo giro spettacolare che ha permesso all’atleta di Ferrari di abbattere il tempo dell’americano Ben Keating (TF Sport #33/Aston Martin).

Il vincitore della 24h Le Mans partirà domani davanti alla Porsche #77 di Christian Ried (Dempsey-Proton Racing #77) ed alla vettura #21 di AF Corse di Simon Mann. Giornata in ogni caso storica per il WEC, una donna non aveva mai siglato la pole in una classe del Mondiale.

Appuntamento a domani alle 12.00 per la seconda edizione della 6h di Monza, una corsa da non perdere.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo