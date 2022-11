Sono stati pubblicati i piloti che parteciperanno ai rookie test del FIA World Endurance Championship, sessione che seguirà di poche ore l’epilogo della stagione. Sono molti i nomi interessanti, sono 22 auto presenti nel gruppo suddivise nelle note quattro classi.

Hypercar rookie test : sorprese in casa Peugeot

Le novità principali sono rilegate in casa Peugeot in attesa di scoprire dove si collocherà Lilou Wadoux. Il transalpina, presente full-time con Richard Mille Racing quest’anno, potrebbe infatti disputare i turni previsti con Toyota o Alpine, dipende da chi vincerà il campionato tra la Toyota GR010 – Hybrid #8 e l’Alpine A480 – Gibson #36.

Attenzione a Peugeot Sport con il belga Stoffel Vandoorne, Malthe Jakobsen, Maximilian Günther e Yann Ehrlacher. Dopo qualche esperienza in LMP3 sarà il primo vero debutto con un prototipo per l’ultimo protagonista in lista, campione del mondo del FIA World Touring Car Cup nel 2020 e nel 2021.

LMP2 rookie test : pieno per United ed Algarve Pro Racing . Fuoco con AF Corse

Oltre a Doriane Pin, presentata direttamente dal WEC con la squadra che vincerà il titolo, spiccano molti nomi per United Autosports e Algarve Pro Racing. Daniel Schneider, Yasser Shahin, Garnet Patterson, Nelson Piquet ed Andy Meyrick sono attesi con gli americani, mentre la realtà portoghese punterà su Filip Ugran, Mahaver Raghunathan, Kyffin Simpson e Fred Poordad.

Attenzione anche ad Antonio Fuoco, presente con AF Corse in LMP2. Il nostro connazionale, presente nel FIA WEC con la Rossa #71 in GTE PRO oltre all’impegno parallelo con Iron Lynx nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, dividerà l’abitacolo con Timur Boguslavskiy. Prima volta per il russo con i prototipi a pochi mesi dalla conquista della seconda piazza nel GTWC Europe Sprint Cup con Raffaele Marciello.

Presenti anche Tijmen van der Helm e Frederick Lubin, rispettivamente con PREMA e Vector Sport. Il primo ha corso quest’anno in ELMS con TDS Racing #31, mentre il secondo approda nell’endurance dopo un 2022 nell’Euroformula Open.

GTE PRO: test per il futuro. Keating con Chevy

Ultimo rookie test della storia per la GTE PRO. Oltre a Lorenzo Colombo, atteso con Ferrari (AF Corse #51) o con Porsche #92, dobbiamo segnalare coloro che saranno in scena con Corvette Racing, team che ha già rivelato la presenza nel FIA WEC 2023 con una C8.R.

Ben Keating dividerà il volante con Nicky Catsburg, coppia oltremodo interessante che commenteremo dalla prossima 1000 Miles of Sebring. Il texano, come da copione, scenderà in pista, al volante insieme a Nicolas Varrone e Axcil Jefferies.

GTE-Am rookie test : Aston e Porsche presenti

Tre auto sono presenti in GTE Am, due Aston Martin ed una Porsche. Partiamo dal brand britannico che con Northwest AMR e soprattutto TF Sport si contendono il titolo nell’ultimo round arabo che si terrà sulla distanza delle 8 ore.

Jonathan Hoggard, Patrick Gallagher, Indy Dontje e Lorcan Hanafin sono attesi a bordo della Vantage AMR #98, mentre per TF Sport #33 segnaliamo la presenza di Finn Gehrsitz e Ryan Hardwick. Occhi puntati anche su Project 1, realtà tedesca che per ora ha rivelato solamente l’olandese Maxime Oosten.

Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo