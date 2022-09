Monza resta presente nel calendario 2023 del FIA World Endurance Championship (FIA WEC), categoria che tornerà ad accogliere anche il tracciato di Portimao. L’impianto portoghese sarà il secondo atto del 2023 prima di Spa-Francorchamps ed il 100mo anniversario della 24h Le Mans.

Introducing the 2023 FIA World Endurance Championship calendar.#WEC pic.twitter.com/6ryaJPqWBv — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 29, 2022

WEC 2023: Monza presente a luglio

Per il terzo anno consecutivo rivedremo nel Mondiale Endurance nel ‘Tempio della velocità’, evento che concluderà la parentesi europea prima del Giappone (Fuji) e del Bahrain (Manama). Confermata ovviamente anche la 1000 Miles of Sebring, round che si svolgerà in concomitanza della mitica 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il WEC si prepara per un 2023 imperdibile con l’ingresso delle LMDh (Porsche, Cadillac) e l’arrivo di Ferrari tra le Hypercar. Le case citate raggiungeranno Peugeot, Glickenhaus e Toyota, costruttori che al momento sono impegnati nel WEC 2022 con Alpine che dal 2024 tornerà con in LMDh.

Richard Mille, Presidente della Commissione FIA ​​Endurance, ha rilasciato in una nota: “Abbiamo tutti atteso con impazienza la stagione 2023. L’ingresso di nuove case testimonia conferma l’ottimo lavoro svolto durante gli ultimi anni. Il programma di sette round è una naturale evoluzione del calendario che abbiamo visto negli anni precedenti. La 24 Ore di Le Mans sarà il punto focale della stagione e sono immensamente lieto che questo sia stato preso in considerazione dalla F1”.

Non poteva mancare il parere di Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest: “I fan e i concorrenti del FIA WEC potranno godersi una stagione molto interessante con ben sette gare in programma. Entriamo nell’undicesima stagione con tanta determinazione in vista del futuro”.

Calendario WEC 2023

1000 Miles of Sebring – 17 marzo 6h Portimao – 16 aprile 6h Spa – 29 aprile 24h Le Mans – 10/11 giugno 6h Monza – 9 luglio 6h Fuji – 10 settembre 8h Bahrain – 4 novembre

Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo