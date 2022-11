Toyota svetta nei rookie test del FIA World Endurance Championship primeggiando su Peugeot, al vertice con il giovane Malthe Jakobsen. Il danese ha confermato le attese, protagonista assoluto quest’anno contro il cronometro in European Le Mans Series.

Dopo aver conquistato tutte le pole-position dell’ELMS 2022 per la classe LMP3 arriva una significativa conferma da parte di quest’ultimo che ha condotto insieme a Nico Mueller e Yan Ehrlacher, due volte campione del FIA World Touring Car Cup.

End of the day in the #Peugeot9X8 for our Rookie drivers!@malthejakobsen_ : "Such a big pleasure to drive this Hypercar. It’s my first time so I enjoyed every single minute! I grew up seeing the Peugeot 908… Sitting in a similar car at my age, it’s a dream come true."#WEC pic.twitter.com/k9ms0jasJ4

— Peugeot Sport (@peugeotsport) November 13, 2022