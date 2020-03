Tutto il mondo dello sport fermo per la pandemia di Coronavirus, motorsport compreso. Non poteva quindi mancare il WEC alla lunga lista di eventi motoristici cancellati in questo inizio di stagione. La 6 Ore di Spa, inizialmente prevista per il 23-25 aprile, è stata infatti posticipata a data da destinarsi.

Un annullamento che fa eco a quello della 1000 Miglia di Sebring, che si sarebbe dovuta correre in questo fine settimana. La diffusione del Coronavirus in tutto il mondo ha messo in allarme non solo gli Stati Uniti ma anche il Belgio, che ha sospeso gli eventi sportivi e l’attività dei servizi pubblici almeno fino al 3 aprile. Una decisione che, di fronte ad una emergenza di simili proporzioni, sembrava già scritta.

LE MANS IN BILICO

In seguito a queste decisioni, il calendario del WEC vedrà solo la 24 Ore di Le Mans ancora da disputare per la Superseason 2019-2020. Anche in questo caso, però, è difficile non pensare ad un rinvio anche della classicissima della Sarthe (in programma il 13-14 Giugno) nonostante l’ottimismo dell’ACO. I numeri dei contagi stanno tuttavia salendo anche in Francia, ed una eventuale perdita della corsa più simbolica ed importante sarebbe sicuramente un altro brutto colpo in un 2020 finora da incubo. Una decisione a tal proposito sarà presa entro il prossimo 15 Aprile, come confermato dal presidente ACO, Pierre Fillon.

Inoltre, altra cosa non da poco, il regolamento del WEC prevede che per stabilire l’assegnazione del titolo siano valide sei corse disputate in calendario, compresa la 24 Ore. L’ultima di Austin è stata la quinta, ed anche questo aspetto sarà da tenere in considerazione per una eventuale riassegnazione delle gare saltate in questa primavera infernale.

Alessio Sambruna