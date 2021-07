Con ancora negli occhi lo spettacolo della prima 6h di Monza, il FIA World Endurance Championship rilascia l’entry list dei piloti che parteciperanno alla 24h Le Mans 2021. Saranno 186 i piloti presenti nel Circuit del la Sarthe il prossimo 21-22 agosto, suddivisi 62 equipaggi e quattro categorie.

Non ci sono grandi novità da segnalare in un entry list che segnala anche i quattro protagonisti selezionati come riserve. Due Ferrari di AF Corse, un’Aston Martin di Garage 59 e l’Oreca di Algarve Pro sono le formazioni che attendono un forfait per entrare nel gruppo che si contenderà la gara più famosa al mondo.

entry list Le Mans, quattro categorie pronte a darsi battaglia

Saranno cinque le vetture presenti nella classe regina come accaduto a Monza con due Toyota, due Glickenhaus e l’Alpine #36 di Negrão/Lapierre/Vaxiviere, regolarmente iscritti al Mondiale.

25 auto gareggeranno in LMP2. Tra queste 14 non partecipano regolarmente al FIA WEC, un dato importante che si ripete quasi ogni anno. Segnaliamo inoltre 10 vetture presenti nella speciale LMP2 Pro-Am che di fatto debutta a Le Mans.

Come risaputo Corvette raggiunge Porsche e Ferrari a Le Mans. Il marchio di Detroit, assente nel 2020, si presenta per la prima volta con la nuova C8.R, iscritte a tempo pieno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Segnaliamo l’ingresso, accanto alle Porsche ed alle Ferrari ufficiali della 911 RSR-19 del WeatherTech Racing e dell’HubAuto, rispettivamente con il #64 ed il #72.

Sono invece 23 le auto in GTE-Am, categoria in cui è presente anche Aston Martin. Citiamo l’ingresso di Thomas Neubauer con Rodrigo Sales ed a Robby Foley sulla Ferrari di JMW Motorsport, mentre Rolf Ineichen raggiunge RSR/Herberth Motorsport (Porsche) accanto a Ralf Bohn e Robert Renauer.

Torna in Francia l’esperto Pat Long con Gianluca Giraudi e Felipe Laser sulla 911 RSR-19 di Proton Competition #99, squadra che ha annunciato anche Lance David Arnold con Dominique Bastien e Julien Andlauer sulla gemella #88.

Tutti i partecipanti alla 24h Le Mans 2021

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo