Dopo qualche giorno di ritardo è stata presentata l’entry list 2022 della 24h du Mans. Saranno 62 le auto iscritte alla classica francese, competizione che torna come tradizione nel week-end del 12 Giugno. Dopo il forfait di Peugeot restano 5 le auto presenti nella classe regina, mentre la classe più numerosa rimane la LMP2. Interessante anche la situazione tra le GT con 7 PRO e 23 in PRO-AM

Hypercar, Toyota sfida Glickenhaus ed Alpine

Per la seconda edizione consecutiva della maratona transalpina saranno cinque le auto presenti nella classe regina nell’attesa del 2023 quando il numero si alzerà in modo importante con l’arrivo di Ferrari e delle LMDh.

Toyota cercherà di continuare il proprio dominio, Alpine e le due Glickenhaus proveranno a cambiare un pronostico che appare abbastanza semplice. Peugeot, come già detto, non ci sarà: l’appuntamento è per il prossimo anno

LMP2: tanta qualità come copione

Oltre ai presenti a tempo pieno nel FIA WEC arrivano altre sei interessanti squadre attraverso gli inviti di ELMS ed ALMS. United Autosport (ELMS 2021), DKR Engineering (ELMS 2021), Nielsen Racing (ALMS 2022) e CD Sport (ALMS 2022) sfrutteranno il proprio pass insieme a WRT che ha ‘vinto’ un terzo posto con il successo della passata stagione.

La formazione belga ha il chiaro intento di confermarsi al vertice con tre auto, record condiviso con United che anche nello scorso anno anno era presente con tre Oreca 07 Gibson. G-Drive Racing lascia spazio a Algarve Pro Racing, una situazione che ritroveremo anche nel FIA WEC settimana prossima in occasione della prima prova di Sebring.

GTE PRO entry list Le Mans: in 7 per la corona. Presente Riley Motorsport

Saranno come da ‘tradizione’ due le Corvette presente nel GTE PRO in pista a Le Mans. Dagli USA arriverà infatti la C8. R #63, auto regolarmente iscritta all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) che accede in Francia dopo il titolo dell’anno scorso.

Dal North America arriverà anche il Riley Motorsport, squadra che ha scelto Ferrari al fine di sfruttare al massimo il titolo LMP3 2021 nell’IMSA. Salgono a tre le 488 GTE presenti, oltre alle due di AF Corse, un numero che si allinea alle 911 RSR-19. Ricordiamo infatti le due Porsche ufficiali e la #79 di WeatherTech Racing che torna con Cooper MacNeil.

GTE-Am, 23 auto senza sorprese

23 auto rappresenteranno la GTE-Am, la seconda classe più ricca della 24h Le Mans 2022 con 12 Ferrari, 8 Porsche e 3 Aston Martin. La Rossa dovrà difendere il titolo della passata stagione, una missione non scontata.

Inception Racing, a segno con McLaren nella recente ALMS, ha strappato il pass per Le Mans e si appresta a correre con una Ferrari 488 GTE. Brendan Iribe/Olliver Millroy/ Ben Barnicoat non saranno al via con la Rossa visto che gareggeranno a tempo pieno con il Team Project 1 Racing #56.

Michael Fassbender debutterà a Le Mans con Proton Competition, un impegno che si aggiunge all’European Le Mans Series. Prima volta a Le Mans anche perHardpoint Motorsport, squadra legata a Porsche che corre con l’IMSA WTSC in GTD. Rob Ferriol, boss del team, ha strappato il pass per il ‘Circuit de la Sarthe’ con l’Akin Award

Appuntamento questo week-end per il prologo del FIA WEC, mentre tra una settimana esatta assisteremo alla prima qualifica dell’anno in quel di Sebring.

Luca Pellegrini