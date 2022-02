La 6h di Monza del prossimo luglio potrebbe accogliere per la prima volta Peugeot Sport tra le Hypercar dopo la rinuncia alla 24h Le Mans 2022. L’inedita 9X8 non sarà al via della prova sul Circuit de la Sarthe in seguito al forfait alla 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2022.

Sebring (Florida/USA) e la competizione belga sarebbero state le tappe previste dal brand transalpino per l’appuntamento di giugno. La partecipazione alla gara nelle Ardenne era di fatto obbligatoria da parte di Peugoet, un vincolo messo da ACO per la creazione del BoP.

Peugeot Le Mans: il comunicato del costruttore francese

Olivier Jansonnie, direttore tecnico, ha commentato alla stampa: “Ogni Hypercar di Le Mans deve essere omologata per essere autorizzata a correre, il suo design non può essere ulteriormente modificato fino al 2025. Tutte queste modifiche saranno contate come ‘EVO jokers’, sono limitate a cinque tra il 2021 e il 2025”.

Il tecnico del costruttore che vinse a Le Mans nel 2008 ha continuato dicendo: “Un costruttore giudica la sua auto pronta per essere omologata quando ritiene che abbia raggiunto il livello di prestazioni e affidabilità richiesto per essere ammissibile alla valutazione del BoP. Vale a dire che la vettura ha la stessa possibilità teorica di vincere nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans di qualsiasi altro concorrente. Non potrà quindi subire ulteriori modifiche tecniche importanti fino alla fine del ciclo di omologazione”.

Peugeot ha chiuso dicendo: “Correremo in estate. Questo ci darà il tempo necessario per raggiungere il necessario livello di affidabilità. In questo modo, la nostra pianificazione ci permetterà di mettere tutto il peso delle nostre squadre e delle nostre risorse nelle sessioni di test senza l’interruzione delle gare di Spa-Francorchamps e Le Mans”.

Luca Pellegrini