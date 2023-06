Porsche parte come una delle cinque auto da osservare in vista di un’ipotetico successo alla 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il marchio tedesco spera di continuare una lunghissima linea di trionfi, l’ultimo avvenuto poco prima della conclusione dell’era LMP1.

La casa di Stoccarda si unirà a Penske che al contrario non ha mai vinto la maratona francese. La leggenda dello sport americano insegue un traguardo che racchiuderebbe la conclusione di un vero e proprio cerchio a pochi giorni dal nuovo trionfo in quel di Indianapolis con Josef Newgarden.

La 963 è indubbiamente una solida auto, non a caso si trova in vetta all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con una vittoria all’attivo. Le difficoltà non sono però mancate in Europa, il miglior risultato è un terzo posto in quel di Portimao con l’auto #6.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer condivideranno il box con i confermati Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron #5 e con una terza auto che verrà affidata a Felipe Nasr/Mathieu Jaminet /Nick Tandy #75. Assente, invece, Matt Campbell, pilota australiano che gareggia in IMSA che è stato designato come pilota di riserva per la 24h transalpina.

Porsche Penske, Kevin Estre: “Trovare un set up che funzioni non sarà semplice”

LiveGP.it ha parlato con Kevin Estre in vista della gara di sabato. Il francese, già vincitore a Le Mans in GTE, ha riportato: “Dobbiamo apprendere il più possibile in poco tempo. Trovare un set-up che funziona per l’intero tracciato da 13km non è per nulla semplice. Devi trovare il giusto compromesso tra velocità e stabilità per affrontare la parte più guidata della pista”.

Il #6 del FIA WEC è in ogni caso fiducioso in vista della gara di casa, consapevole di poter battagliare per qualcosa di importante nella sfida che scatterà sabato quando saranno le 16.00. Porsche potrà contare, inoltre, su una quarta auto, una 963 privata che verrà garantita al Team Hertz JOTA che ha debuttato nella recente 6h di Spa-Francorchamps.

Da Le Mans – Luca Pellegrini