Peugeot presenta al pubblico la nuova 9X8, l’innovativo modello del marchio francese che correrà dal 2022 nel FIA World Endurance Championship. In esclusiva abbiamo visto da vicino hypercar transalpina che ha come obiettivo il ritorno nella top class della 24h di Le Mans.

Peugeot arriva a Monza, una tappa che ripercorre in un certo modo senso quanto accaduto nel lontano 2007. Ricordiamo infatti il debutto nel 2007 nel tempio della velocità della mitica 908, la LMP1 che vinse in casa a Le Mans nel 2009 dopo una bellissima lotta contro Audi.

Welcome to Monza, @peugeotsport.

The French manufacturer set to enter the WEC in 2022, is with us this weekend for marketing activities.#WEC #6HMonza @Peugeot pic.twitter.com/ehFDLij3gR

— WEC (@FIAWEC) July 15, 2021