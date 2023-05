Le termocoperte tornano in via eccezionale per l’edizione 2023 della 24h du Mans, ACO e FIA hanno approvato una specifica deroga che verrà messa in atto esclusivamente per il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship.

La Federazione Internazionale e l’organizzatore transalpino hanno condotto un’attenta valutazione insieme a Michelin e Goodyear prima di concedere il permesso alle squadre di pre-riscaldare gli penumatici durante la corsa più importante dell’anno.

Termocoperte WEC, esenzione solo per Le Mans

Le lamentele delle squadre dopo la 6h di Spa-Francorchamps hanno portato i vertici della serie ha cambiare le carte in tavola, una misura eccezionale che a quanto pare non verrà utilizzata per le restanti tappe del WEC tra Monza (Italia), Fuji (Giappone) e Bahrain. Tutte le classi avranno questa delega, Hypercar, LMP2 e GTE avranno la possibilità di sfruttare questo vantaggio.

ACO e FIA hanno voluto rimarcare che l’esenzione verrà posta solo per la 24h du Mans. Le polemiche sono state mosse dai principali costruttori della top class dopo due significativi incidenti durante la 6h di Spa. In merito ricordiamo l’impatto contro le barriere della Toyota #8 (durante le qualifiche) ed il crash della Ferrari #50.

WEC: meno di un mese alla 24h Le Mans

Cresce ora l’attesa per il via della maratona francese, tra meno di un mese tutte le formazioni si ritroveranno in Francia per i test che precederanno un lunghissimo fine settimana d’azione sul ‘Circuit della Sarthe’.

Nel frattempo molte squadre stanno effettuando delle specifiche prove in vista della trasferta transalpina. In merito segnaliamo i test a Monza di Porsche e Ferrari, mentre come da programma si sono conclusi nella giornata odierna le prove di Cadillac Racing a Portimao. I saliscendi della pista portoghese sono stati scelti dagli americani che come Porsche Penske Motosport avrà ben tre vetture ufficiali ai nastri di partenza.

Luca Pellegrini