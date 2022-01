Sébastien Ogier correrà a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship 2022 in LMP2. Il #1 del FIA WRC, secondo nell’ultimo evento di Montecarlo alle spalle dello storico rivale Sébastien Loeb, ha annunciato un programma completo nel Mondiale con il Richard Mille Racing accanto ai connazionali Lilou Wadoux e Charles Milesi.

La prima arriva direttamente dall’Alpine Elf Europa Cup, il secondo è ben noto alla classe LMP2. Ricordiamo infatti il successo dello scorso anno in quel di Le Mans e nel campionato con WRT accanto a Robin Frinjs ed a Ferdinand Habsburg, confermati proprio oggi a tempo pieno in LMP2.

Equipaggio misto per Richard Mille Racing, Ogier pronto per una nuova sfida

La stella del rally si appresta per una nuova sfida che lo porterà per la prima volta a Le Mans. L’obiettivo è quello di crescere in vista di un possibile impegno in hypercar con Toyota, auto che recentemente lo ha visto protagonista in quel di Aragon per un test che si è disputato nella settimana che ha seguito il round di Montecarlo.

Cambia rotta, invece, il Richard Mille Racing che nelle ultime stagioni aveva optato per una formazione completamente femminile. Il ‘monopolio rosa’ è stato in parte spezzato nelle ultime prove del 2021, oggi con Ogier e Milesi arriva di fatto una conferma. Non conosciamo i piani di Tatiana Calderon/Sophia Flörsch/Beitske Visser. L’unica certezza al momento è data dalla colombiana che è attesa part-time con Foyt.

Amanda Mille ha rilasciato in merito: “Iniziare con un team 100% femminile è stato fondamentale per capire le nostre intenzioni, far riflettere e sfidare i pregiudizi. Abbiamo trascorso due grandi anni avviando il dibattito con tre donne. Il loro sogno diventa realtà quando gli uomini vogliono correre al loro fianco nella stessa squadra, questa è la loro volontà”.

Non è mancato il commento del nativo di Gap che ha rilasciato in merito: “Fino ad ora ero concentrato sulla mia carriera nei rally. Da tempo avevo in mente di correre nelle gare di resistenza. Ogni pilota tende ad essere piuttosto individualista, ma arriva un momento in cui vuoi condividere più cose. La LMP2 è una categoria superba e il modo migliore per me di raggiungere il livello più alto di Endurance e di progredire in questa disciplina”.

Luca Pellegrini