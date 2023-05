Lilou Wadoux ha segnato nella giornata di sabato la storia del FIA World Endurance Championship. La giovane francese è infatti diventata la prima donna di sempre ad imporsi nel Mondiale, un risultato ottenuto in coppia con Luis Perez Companc ed Alessio Rovera.

Il volto ufficiale di Ferrari ha colto la prima gioia in carriera in GTE e nel FIA WEC, al debutto in GT dopo aver corso con i prototipi per una stagione. La 22enne è stata perfetta nei propri stint, l’atleta transalpina ha colto il secondo podio consecutivo dopo il podio della 6h di Portimao.

Lilou Wadoux makes history today and becomes the first woman to win a WEC race alongside teammates Alessio Rovera and Luis Perez Companc in GTE AM.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/DcogN5FBcl — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Lilou Wadoux: prima ragazza di sempre sul podio della classe GTE

Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone (Corvette Racing #33) e Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood (ORT BY TF #26/Aston Martin) hanno dovuto accontentarsi della seconda e della terza piazza, le due auto citate non hanno potuto fare nulla contro il tridente di Richard Mille AF Corse #85.

La nativa di Amiens ha riportato ai media in quel di Spa-Francorchamps. “La gara è stata fantastica, dal quinto posto sono riuscita a recuperare bene. Lo stint che ho disputato non è stato semplice, vi sono stati diversi problemi. La strategia è stata in ogni caso perfetta e la Safety Car non ci ha danneggiati. Tutto è andato per il verso giusto”.

Lilou Wadoux ha concluso dicendo: “Sono molto orgogliosa per essere la prima donna ad aver vinto nel FIA WEC. Oltre a questo sono soddisfatta per aver raccolto dei punti significativi per il campionato. Vedremo cosa accadrà durante il resto della stagione”.

Le Mans sarà uno snodo cruciale per il campionato vista l’assegnazione di punti doppi. Corvette Racing al momento appare imbattibile con due acuti all’attivo ed il secondo posto di Spa. Richard Mille AF Corse insegue, ma l’equipaggio è attualmente ancora lontano visto il ritiro di Sebring.

Wadoux ha in ogni caso segnato una parte importante di storia a pochi mesi dalla pole-position firmata da Sarah Bovy in quel di Monza. Doriane Pin continua ad avere la chance di imporsi in LMP2 da qui al termine della stagione, l’atleta di PREMA ha concluso al secondo posto la 6h di Portimao.

Luca Pellegrini