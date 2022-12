Il FIA World Motorsport Council ha approvato a Bologna il nuovo regolamento tecnico e sportivo per il FIA World Endurance Championship 2023 (FIA WEC). Sono tante le novità in vista dell’inizio di una nuova era per il Mondiale con l’arrivo nella classe regina delle Hypercar e l’uscita di scena delle GTE PRO in attesa dell’avvento delle GT3.

WEC regole 2023: alle qualifiche alle gomme passando per le LMP2

Diventeranno tre le qualifiche, non più due. GTE, LMP2 e Hypercar avranno dei turni separati da 15 minuti contro i 10 canonici che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime annate del FIA WEC. Tutti dovranno presentare almeno una vettura (max due unità) per la classe regina (ogni ingresso extra rientrerà nella graduatoria Hypercar Team World Cup.

European Le Mans Series ed Asian Le Mans Series avranno ancora la LMP2 come classe regina anche per i prossimi anni, una condizione leggermente differente al FIA WEC. 15 posti saranno garantiti per la 24h Le Mans 2024, la prima edizione della classica francese con la presenza delle GT3 al posto delle attuali GTE. Molto probabilmente il 2023 segnerà la fine dell’era LMP2 nel FIA WEC, classe che manterrà l’attuale omologazione fino al 2025.

La seconda categoria in pista per quanto riguarda i prototipi avrà una nuova riduzione di 10 kW e 500 giri/min nel prossimo FIA WEC. 15kW, invece, verranno aggiunti alla potenza delle LMP2 nell’European Le Mans Series che dalla prossima stagione bandirà come nel WEC la possibilità di pre-riscaldare le gomme.

L’Automobile Club de l’Ouest e la FIA hanno descritto anche delle significative norme per il panorama GT e l’arrivo della LMGT3 dal 2024. La categoria PRO-AM che sostituirà l’attuale GTE-Am utilizzerà pneumatici di serie, non è chiaro chi fornirà le mescole per l’intero gruppo. I kit aerodinamici (GT3 Premium) non saranno resi obbligatori. L’obiettivo è ovviamente quello di ridurre i costi al massimo senza danneggiare una categoria ‘popolare’ come la GT3.

In attesa dell’arrivo della nuova generazione di LMP3 (2027) mancano solo cento giorni al via della prossima stagione del FIA WEC. La prima competizione si svolgerà a Sebring in concomitanza della 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini