Lamborghini ha scelto Ligier come fornitore per la propria LMDh che gareggerà nel 2024 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship. Scelta particolare per il marchio bolognese, nessuno aveva scelto fino ad ora questo telaio.

Jacques Nicolet, Presidente di Ligier Automotive, ha rilasciato alla stampa: “Siamo estremamente orgogliosi che Lamborghini abbia scelto Ligier Automotive per il suo programma LMDh. L’impegno a raggiungere determinati obiettivi in ​​tempi record è una priorità per tutto il nostro personale. Ligier è un’azienda fiorente e questa decisione di Lamborghini ci onora e conferma la nostra direzione strategica in Francia e negli Stati Uniti”.

Non è mancato il commento da parte di Giorgio Sanna, responsabile Motorsport di Lamborghini. “Siamo lieti di annunciare la partnership tecnica con Ligier sul progetto LMDh. Come in Lamborghini Squadra Corse abbiamo trovato a Magny Cours un team di persone giovani, competenti e motivate. Ci sentiamo già come una squadra e non vediamo l’ora di affrontare le prossime sfide”.

Ricordiamo che Porsche ha optato per Multimatic, mentre Cadillac e BMW hanno puntato le proprie carte su Dallara. Non dimentichiamoci anche di Acura e di Alpine che hanno riposto la loro fiducia su Oreca, quarto ed ultimo costruttore disponibile.

Il progetto sta per iniziare, la Rolex 24 at Daytona del 2024 è molto probabilmente già stata cerchiata in rosso sul calendario della casa italiana che non ha mai gareggiato nell’infinito mondo dei prototipi.

La concorrenza sarà agguerrita, ricordiamo infatti che oltre alle LMDh citate vi sono anche le Hypercar, piattaforma scelta da Ferrari, Glickenhaus, Toyota e Peugeot, auto che debutterà il prossimo luglio nel ‘Bel Paese’ in occasione della seconda edizione della 6h di Monza.

Luca Pellegrini