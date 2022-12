Per la prima volta nella storia il Qatar sarà presente nel calendario del FIA World Endurance Championship. Il Lusail International Circuit ospiterà l’opening round del Mondiale 2024 oltre al Prologue che come sempre precederà l’inizio del campionato.

L’impianto che sorge a pochi chilometri da Doha ospiterà un evento almeno fino al 2029 allineandosi di fatto al contratto stilato da ACO, FIA ed il Bahrain International Circuit che sin dal 2012 accoglie il Mondiale Endurance.

Qatar apre il WEC 2024

Il Qatar, presente da anni nel programma del Motomondiale, diventa il 13mo Stato differente ad accogliere la serie che dalla prossima stagione intraprenderà una nuova era con arrivo delle LMDh affianco delle Hypercar.

Pierre Fillon, Presidente ACO, ha riportato in una nota: “Siamo lieti di estendere il campionato FIA World Endurance per includere un circuito così favoloso come quello di Lusail. Dal 2024 questa pista aprirà il campionato, offrirà ai concorrenti un ambiente di prima classe. I miei più sentiti ringraziamenti ad Abdulrahman Al-Mannai ed a tutti nel circuito per questa superba opportunità per le gare di resistenza”.

The FIA World Endurance Championship has signed a six year contract for a new race in Qatar. The inaugural 6 Hours of Qatar is set to take place in 2024. Read more on https://t.co/PGCJzsDCLH.#WEC #6HQatar #Destined_to_be pic.twitter.com/o78hCrasvF — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) December 12, 2022

Non è mancato il parere di Frédéric Lequien, CEO FIA WEC: “Siamo lieti di aver firmato un contratto minimo di sei anni con il Lusail International Circuit per portare il WEC in Qatar per la prima volta. Gli ampi lavori di ristrutturazione attualmente in corso a Lusail lo renderanno uno dei circuiti di gara più prestigiosi al mondo”.

Attendiamo ora delle conferme in merito alla prossima stagione ed al calendario 2024. Lusail si unisce a Bahrain ed ovviamente Le Mans. Attendiamo, invece, le conferme di Portimao, Monza, Spa-Francorchamps, Fuji e Sebring. Menzione d’onore per quest’ultima location che potrebbe essere rimpiazzata da un altro impianto presente sul territorio degli USA.

Soddisfazione anche da parte di S.E Mr. Akbar Al Baker, CEO del gruppo Qatar Airways e presidente di Qatar Tourism: “Siamo entusiasti di vedere un’altra categoria di primo piano nel motorsport presente a Lusail. La serie coinvolge i produttori più prestigiosi di tutto il mondo e attira un pubblico globale”.

Luca Pellegrini