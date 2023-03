Aumentano le Hypercar presenti nella griglia di partenza FIA World Endurance Championship grazie alla decisione di Cadillac Racing di schierare una seconda auto a Spa-Francorchamps. Nel frattempo, invece, Porsche Penske Motorsport ha presentato i nomi della terza 963 che si presenterà solamente a Le Mans.

Due Cadillac verranno portate in Belgio, il brand americano utilizzerà il tracciato delle Ardenne per un vero e proprio test in vista del 100mo anniversario della gara più importante al mondo. General Motors, oltre al tridente composto da Earl Bamber, Richard Westbrook e Alex Lynn, ha annunciato l’olandese Renger van der Zande ed il francese Sébastien Bourdais, regolarmente iscritti con la vettura #01 all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Chip Ganassi Racing non ha definito se eventualmente vi sarà un terzo uomo in scena in Belgio, sicuramente non ritroveremo il neozelandese Scott Dixon vista la concomitanza con la tappa del Barber (Alabama) dell’IndyCar Series.

Ricordiamo che una terza Cadillac V-Series.R verrà inserita nella top class in occasione della maratona francese. In scena con Action Express Racing ritroveremo Jack Aitken/Alexander Sims/Pipo Derani, vincitori della recente 12h di Sebring.

🚨 Cadillac Racing enters second car to race at 6 Hours of Spa 🇧🇪

The #3 Hypercar will be co-driven by Sebastien Bourdais and Renger van der Zande in Belgium as key preparation for the 24 Hours of Le Mans.

Want to see this with your own eyes? Get your https://t.co/depcVLvoBG… pic.twitter.com/sA1tk3n3kC

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 29, 2023