Per il secondo anno consecutivo, il FIA World Endurance Championship rinuncia alla 1000 Miles of Sebring. L’evento americano, organizzato nello stesso fine settimana della mitica 12h di Sebring, esce dai programmi del Mondiale endurance a favore di un’inedita tappa a Portimao.

I sali e scendi dell’Algarve, sede del final round dell’European Le Mans Series, accolgono per la prima volta il WEC con una 8h che si disputerà nel giorno di Pasqua. Il 4 aprile i protagonisti del WEC si apprestano dunque a scendere in pista per la prima delle sei prove previste. Resta infatti invariato il resto del calendario che comprende gli appuntamenti di Le Mans, Spa—Francorchamps, Monza, Fuji e Baharin.

Lo scorso anno il FIA WEC sostituì la 1000 Miles of Sebring con una 6h al COTA, tappa non prevista nei piani originali della SuperSeason 2019/2020.

Frederic Lequien, CEO del WEC, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi abbiamo visto che la pandemia è estremamente imprevedibile. Dopo diverse discussioni abbiamo preso la decisione di rimanere in Europa, sede della maggior parte dei nostri team. Le conseguenze di una cancellazione dell’ultimo minuto sarebbero state pesanti per tutta la famiglia del WEC. Portimao ha regalato alcune corse molto appassionanti per l’ELMS ed ha strutture eccellenti. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra nuova stagione”.

Anche il presidente dell’ACO Pierre Fillon ha voluto esprimere il proprio commento: “La pandemia COVID-19 continua a causare problemi in tutto il mondo e la decisione di annullare Sebring e sostituirla con una gara a Portimao è stata presa dopo aver consultato la FIA, l’IMSA e il management di Sebring. Non vediamo l’ora di riproporre questo evento in futuro”.

Ricordiamo che la prestigiosa 12h di Sebring, secondo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, è regolarmente confermata a marzo.

Calendario aggiornato FIA WEC 2021

30-31 marzo – Prologo (Portimao)

1. 4 aprile – 8 ore Portimao

2. 1 maggio – 6 ore Spa

3. 12-13 giugno – 24H Le Mans

4. 18 luglio – 6H Monza

5. 26 settembre – 6H Fuji

6. 20 novembre – 6 ore Bahrain

Luca Pellegrini

