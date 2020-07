Bruno Spengler debutterà in LMP1 il prossimo 19 settembre in occasione della 24h di Le Mans. Il forte pilota canadese difenderà i colori del Team Bykolles nella 6h di Spa-Francorchamps e nella classica francese con il transalpino Tom Dillmann ed un pilota ancora da annunciare.

Bruno Spengler, impegnato da questa stagione a tempo pieno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con una delle due auto ufficiali, ha recentemente svolto un test con la LMP1 al Nuerburgring. Una nuova sessione è stata indetta tra pochi giorni al Paul Ricard per il 36enne canadese che non ha mai corso con un prototipo. Il campione 2012 del DTM ha mostrato la propria soddisfazione per la realizzazione di un sogno: correre a Le Mans. Ricordiamo infatti che Bruno ha corso più volte la 24h di Daytona, la 24h del Nuerburgring e quella di Spa, ma mai la maratona francese.

L’alfiere di BMW ha dichiarato: “Un sogno di lunga data diventa realtà. Sono nato in Alsazia, in Francia, quindi il desiderio di andare a Le Mans è nato naturalmente, per così dire. L’eccitazione per il mio debutto alla 24h è in aumento con ogni chilometro percorso in macchina. ”

Luca Pellegrini