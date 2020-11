Al termine della stagione 2021 Audi Sport abbandonerà la Formula E per un ritorno nelle competizioni endurance: la compagine tedesca, out da Le Mans e dal FIA World Endurance Championship dal 2016, rientrerà in gioco con la nuova piattaforma delle LMDh.

Audi passa dalla Formula E all’Endurance

La realtà che potrà gareggiare in IMSA e nel Mondiale Endurance accoglie tra le proprie fila un marchio pesantissimo per il prossimo futuro. Il team principal dell’Audi di Formula E, lo scozzese Allan McNish, ha dichiarato a riguardo: “Personalmente credo che sia il formato e la formula giusti per il prossimo periodo, andando avanti”. L’ex portacolori della casa di Ingolstadt nelle competizioni endurance di tutto il mondo strizza l’occhio ad un annuncio che arriva durante i test pre-stagionali di Valencia per la settima stagione della Formula E.

Con 13 affermazioni assolute alla 24 Heures du Mans e due titoli consecutivi nel FIA WEC, Audi si appresta a rientrare nelle competizioni endurance ed inseguire un nuovo sigillo nella maratona francese o nelle classiche americane di Daytona e Sebring. Nei piani della casa vi è anche un interessante assalto ufficiale alla Dakar.

Audi: “Ci stiamo preparando intensamente per entrare nella nuova categoria”

Julius Seebach, nuovo responsabile dal 2021 del reparto corse di Audi al posto di Dieter Gass, ha affermato alla stampa: “Stiamo valutando altri possibili campi nel motorsport internazionale. Siamo consapevoli dei desideri dei nostri clienti ed i piani futuri dell’azienda. Ci stiamo preparando intensamente per entrare nella nuova categoria di prototipi sportivi LMDh con le sue gare clou: la 24 Ore di Daytona e la 24 Ore di Le Mans. Il messaggio più importante per i nostri fan è che il motorsport continuerà a svolgere un ruolo importante in Audi”.

La decisioni della compagine teutonica arriva a poche settimane dall’uscita dal DTM, serie che dal 2021 cambierà radicalmente i propri regolamenti e potrebbe prevedere un impegno privato da parte di Audi.

