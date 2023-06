Alpine svelerà presto al pubblico la nuova LMDh che dal 2024 parteciperà al FIA World Endurance Championship. Il marchio francese mostrerà a tutti gli appassionati un inedito prototipo, la presentazione avverrà nella giornata di venerdì prossimo (9 giugno).

I francesi non potevano scegliere location migliore per svelare l’auto che permetterà al brand che milita anche in F1 di tornare nella top class del FIA WEC dopo una piccola parentesi nella categoria LMP2. Oreca supporterà Alpine nel progetto LMDh, non è chiaro se la vettura parteciperà anche alle prove americane dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

SAVE THE DATE !

Alpine #Hypercar will be revealed on Friday June 9 – one day before the Race of Century.@FIAWEC @SignatechAlpine #LeMans24 pic.twitter.com/3xrFzIxMpT — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) May 30, 2023

L’attenzione principale sarà ovviamente riposta sui padroni di casa, ma non vi sarà solamente Alpine protagonista. Ricordiamo infatti il recente annuncio di Ford che ha deciso di togliere i veli dalla propria vettura in quel di Le Mans.

La casa americana, al debutto a gennaio in occasione della Rolex 24 at Daytona, ha mostrato negli ultimi mesi le prime immagini dell’auto, impegnata in una serie di test presto il Sebring International Raceway. A meno di 7 mesi dall’esordio ufficiale attendiamo di scoprire i vari dettagli della Mustang GT3, eleggibile dalla prossima stagione anche nel FIA WEC ed ovviamente nella 24h du Mans.

The Mustang GT3 will be unveiling 6/9 at @24hoursoflemans. Here’s @joeyhandracing putting in some test laps…love this sound! pic.twitter.com/IC1sbxa28r — Jim Farley (@jimfarley98) May 31, 2023

Poche ore all’inizio del week-end

Mancano poche ore all’inizio del week-end della 24h du Mans. Attenzione particolare ai test che si disputeranno domenica con due sessioni cronometrate da tre ore. Sarà importante capire cosa accadrà durante le prove citate, sessioni che precedono in ordine cronologico le prove libere e soprattutto le qualifiche di mercoledì.

Tutti gli appassionati, nel frattempo, si recheranno nel Centre-Ville du Mans per le ‘verifiche tecniche’. Tutti i team sono attesi nel cuore di Le Mans per le tradizionali attività che precedono il fine settimana più importante dell’anno, la competizione che tutti vogliono conquistare. Domani il programma inizia alle 10.00 e durerà fino alle 19.00, mentre sabato tutto si concluderà entro le 15.00

Da Le Mans – Luca Pellegrini