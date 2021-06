Arrivano delle importanti novità da parte di Ferrari ed AF Corse in vista dell’imminente ingresso Mondiale Endurance. La casa di Maranello si prepara a ritornare in pista nella classe regina del FIA WEC, un episodio che avverrà nel 2023.



The partnership between @FerrariRaces and @AFCorse reaches new highs with an extension for the Hypercar programme.

Read more on https://t.co/npNU9AKkHH#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/94doRFePiU

— WEC (@FIAWEC) June 7, 2021