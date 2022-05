Oliver Pla svetta con Glickenhaus nelle qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Alessio Rovera svetta con AF Corse in LMP2, mentre Porsche ed Aston Martin si spartiscono il primato in GTE.

6h Spa-Francorchamps, qualifiche: Glickenhaus in vetta per la prima volta

Prima storica pole per Glickenhaus. La squadra americana guiderà domani il gruppo davanti all’Alpine #36 di Matthieu Vaxivière ed alle due Toyota che si devono accontentare della seconda fila dello schieramento.

2.02.771 è stato il crono siglato da Pla che è riuscito nei 10 minuti previsti ad abbattere la concorrenza con oltre 2 decimi di scarto. Giornata da incorniciare per Jim Glickenhaus che domani avrà l’occasione di inseguire il primo acuto nel WEC.

LMP2: Rovera conferma al vertice AF Corse

Alessio Rovera regna a Spa-Francorachamps firmando il miglior tempo del gruppo per soli 44 millesimi. Il lombardo ha stabilito la pole-position in LMP2, la seconda per AF Corse che come a Sebring parte favorita per il successo in PRO-Am.

Robin Frinjs (WRT #31) scatterà accanto al nostro connazionale, mentre in terza piazza è da segnalare la presenza del portoghese Filipe Albuquerque con la prima delle due Oreca 07 Gibson di United Autosports #22. Quarta casella della griglia per PREMA #9 davanti a WRT con l’auto #41.

GTE PRO: Bruni e Christensen in vetta senza problemi

Porsche, come da pronostico, non ha avuto problemi ha conquistare la seconda pole-position della stagione. Gimmi Bruni #91 ha fermato il proprio cronometro in 2.14.301 davanti al danese Michael Christensen.

Corvette e Ferrari inseguono la casa di Stoccarda. Tandy è riuscito a portare la propria Chevy #64 al terzo posto, mentre restano lontane le due Ferrari con Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 e Miguel Molina/Antonio Fuoco #52.

GTE AM: Aston si conferma con Keating

Seconda pole dell’anno nel FIA WEC per Ben Keating. L’americano di TF Sport non ha avuto rivali chiudendo il turno con 1 secondo e mezzo di scarto sul canadese Paul Dalla Lana sulla Vantage #98 di Northwest AMR.

Brendan Iribe (Project 1 #56/Porsche) aprirà la seconda fila dello schieramento davanti alla danese Christina Nielsen (Iron Dames #85) sulla prima delle Ferrari. Ricordiamo che quest’ultima, ex vincitrice dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD, rimpiazza Sarah Bovy, positiva al COVID-19 insieme a Michelle Gatting.

Appuntamento a domani per la seconda competizione del FIA World Endurance Championship 2022. La 6h di Spa-Francorchamps 2022 scatterà alle 13.00.

Luca Pellegrini