Tutto è pronto per la 6h di Monza, quarta tappa del FIA World Endurance Championship 2022. La battaglia è assicurata nel tempio della velocità, gara oltremodo importante visto il ritorno ufficiale di Peugeot nella classe regina con Toyota, Alpine e Glickenhaus. Ferrari, invece, cerca nella gara di casa il successo GTE a meno di un mese dal podio in PRO di Le Mans.

Hypercar: Alpine, Toyota e Glickenhaus accolgono Peugeot

Alpine, Toyota e Glickenhaus accolgono Peugeot per la prima volta in questa stagione. La casa francese sarà al via con le inedite 9×8, rispettivamente affidate a Paul Di Resta/ Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne #93 e James Rossiter/ Gustavo Menezes/Loïc Duval #94.

Cresce l’attesa per vedere al via un prototipo molto particolare, unico nel suo genere e completamente diverso rispetto a Toyota e Glickenhaus. Il costruttore giapponese sarà sicuramente protagonista nel ‘Bel Paese’ dopo il bellissimo acuto in quel di Le Mans con Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8.

Questi ultimi sono al momento al secondo posto della classifica generale con 78 punti contro gli 81 di Alpine che ha il chiaro intento di rifarsi dopo una 24h da dimenticare. Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão potrebbero dare del filo da torcere ai rivali, le prove Sprint aiutano sicuramente la causa dei transalpini che pagano rispetto ai rivali in termini di consumi.

Non dimentichiamoci di Glickenhaus #709 che dopo la pole-position di Spa-Francorchamps ed il podio overall di Le Mans insegue il primo storico successo nel FIA WEC. In Italia ritroveremo Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani, ancora pienamente in lotta per il titolo con una livrea completamente inedita.

6h Monza LMP2: JOTA insegue il bis, United e WRT in Italia per dimenticare Le Mans

JOTA ha vinto la 24h Le Mans con Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens ed automaticamente ha preso la leadership della categoria LMP2. L’Oreca 07 Gibson #38 vanta 77 lunghezze contro le 66 di United Autosports #23 ed i 60 di PREMA #9.

United con entrambe le auto deve scordare quanto accaduto a Le Mans insieme a WRT. Gli americani ed i belgi, out dopo pochi metri con le auto #22, #31 e #41, restano ancora in lotta per il successo nel WEC, ma l’imperativo è non sbagliare più.

Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Will Owen #22, Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast (WRT #31) e Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato (Realteam by WRT #41) si presentano in Brianza con il chiaro intento di rifarsi dopo un difficile passaggio sul ‘Circuit de la Sarthe’.

PREMA per la gloria in casa, Penske guarda al 2023

PREMA potrebbe mettere in bacheca a Monza la prima gioia in LMP2 nel FIA WEC. La compagine che sta dominando l’European Le Mans Series, rappresentata nel Mondiale da Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo, parte tra i favoriti nella prova di casa dopo il bellissimo secondo posto raccolto a Le Mans.

Gli italiani ritornano in un gruppo che purtroppo non rivedrà più in scena Penske, squadra che ha deciso di lasciare la LMP2 dopo le 24h sul ‘Circuit de la Sarthe’. Dane Cameron/Emmanuel Collard/Felipe Nasr hanno completato il compito dettato dal ‘Capitano’, un test in vista dell’impegno con Porsche in LMDh previsto dal 2023 tra WEC ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Assente anche Sébastien Ogier, otto volte campione del mondo del FIA World Rally Championship che ha gareggiato a Sebring, Spa-Francorchamps e Le Mans con Lilou doux/Charles Milesi a bordo dell’Oreca 07 Gibson #1 del Richard Mille Racing. Il nativo di Gap verrà sostituito da Paul-Loup Chatin, ex campione dell’ELMS.

AF Corse è determinata a rifarsi, invece, in PRO-AM. François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 restano i favoriti d’obbligo a meno di un mese dalla delicata situazione scatenata da Perrodo all’uscita della ‘Chicane Daytona’ durante le ultime battute della 24h Le Mans.

Ricorderete infatti il contatto tra il francese e la Corvette #64, protagonista assoluta della GTE PRO che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un violento impatto contro le barriere.

Gli italiani dovranno vedersela con Steven Thomas /James Allen/Rene Binder, equipaggio di Algarve Pro Racing #45 che con l’acuto in quel di Le Mans ha accorciato il proprio gap con AF Corse nella classifica generale.

6h Monza GTE PRO: Ferrari vuole la rivincita contro Porsche in casa, attenzione a Corvette

Ferrari cerca la rivincita in casa a Monza in GTE PRO. Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 e Miguel Molina/Antonio Fuoco #52 hanno tutte le carte in regola per sfidare le due Porsche ufficiali che attualmente svettano nella graduatoria generale dopo l’appuntamento più importante dell’anno.

Richard Lietz/Gimmi Bruni #91, a segno a giugno, hanno strappato per 3 lunghezze la leadership virtuale su Kevin Estre/ Michael Christensen #92, binomio che vanta 2 punti sulla già citata Rossa #51 che ha il chiaro intento di confermarsi al top del Mondiale.

Attenzione in Lombardia alla Corvette #64 di Tommy Milner/Nick Tandy. La tappa italiana potrebbe segnare il primo successo nel WEC per la nuova C8.R, auto che non ha mai corso nella storica location europea che quest’anno celebra i suoi 100 anni.

6h Monza, GTE Am: Aston Martin tenta l’allungo

Aston Martin tenta l’allungo nel quarto atto della stagione dopo una bellissima affermazione con TF Sport a Le Mans con Ben Keating/ Henrique Chaves /Marco Sorensen. L’americano, il portoghese ed il danese hanno tentano di proseguire un inizio anno da sogno con una vittoria e preziosi podi tra Sebring e Spa.

La squadra britannica, presente full-time anche in ELMS, ha 97 punti all’attivo in campionato contro gli 89 di Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98), padroni della serie con un ampio margine con Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche).

Questi ultimi sono gli unici che hanno spezzato in occasione della 6h di Spa il dominio di Aston Martin. Dempsey-Proton Racing insegue il bis insieme a Project 1, realtà tedesca che nuovamente si affida a Matteo Cairoli/Mikkel O.Pedersen /Nicolas Leutwiler #46 ed a Brendan Iribe/Olliver Millroy/Ben Barnicoat #56.

Ferrari manca per ora all’appello, la 6h tricolore è un’occasione da non perdere per la Rossa. Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Nick Cassidy (AF Corse #54), Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella (Iron Lynk #60), Simon Mann/Christoph Ulrich/ Toni Vilander (AF Corse #21) e Franck Dezoteux/Pierre Ragues/Gabriel Aubry (Spirit of Race #71) sono da tenere in considerazione per una buona prova in un evento in cui non mancheranno le Iron Dames con Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting #83.

Appuntamento da venerdì per le prime prove libere, mentre la gara è prevista domenica alle 12.00.

Luca Pellegrini